大陸與澳洲之間衝突不斷延燒，貿易爭議不斷升級，根據澳媒報導，大陸進口禁令擴大，除了澳洲再多兩個州的原木受限制、第六間牛肉供應商被停進口，羊肉也因新冠疫情可能受到波及。

對此，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）批評，對澳洲出口貨物的打擊和限制，違反兩國2015年簽訂的自由貿易協定，引起人們對大陸遵守中澳自貿協定、世貿組織義務的擔憂。他稱，澳洲政府正在考慮能夠解決爭議的各項選擇，來支持出口商，並緩解中澳兩國貿易緊張局面。他強調，對話大門仍然敞開，上周已再向大陸提出舉行會晤請求。

大陸海關周一（7日）公告，12月3日起暫停進口澳洲塔斯曼尼亞州和南澳州的原木，指近日上海、寧波、廈門、青島海關在進口塔斯曼尼亞州和南澳州的原木中截獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，按規定決定暫停兩州原木進口。同時，昆士蘭州屠宰場Meramist，也被中國叫停進口，是第6間澳洲牛肉供應商被大陸禁止。

根據《澳洲人報》報導，大陸沒有交代暫停從Meramist進口的原因，但有猜測認為，這與澳洲《對外關係法案》有關。澳洲議會周二（8日）通過上述議案，授權聯邦政府監管下級政府與外國政府達成的協議，若發現有違反國家外交政策目標的情況，聯邦政府有權廢除。維多利亞州與大陸簽署的一帶一路協定，料將受到政府審查。

在澳洲政府要求調查新冠病毒源頭後，中澳關係急速惡化，貿易摩擦升溫，除了澳洲大麥、煤炭、葡萄酒等受到影響，澳洲羊肉也被波及。

報導指出，維多利亞州的兩間羔羊和羊肉出口商，澳洲羔羊公司（Australian Lamb Company）和JBS Brooklyn，在自行報告新冠疫情後，被暫停其大陸出口許可證超過4個月。盡管該州已連續40天沒有本地新冠病毒病例，但企業仍被暫停出口，沒有得到大陸官方的任何更新。

不過，美國出口到大陸的肉類仍在繼續，似乎未受到干擾，有農業消息人士透露，對美國採用一條規定，對其他所有人有另外一條規定。因此，有澳洲農民擔心，川普政府向大陸施加貿易壓力，也是大陸對澳洲農產品出口「貿易報復」的原因。

(中時新聞網)