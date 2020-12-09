美國準總統拜登宣示，在優先解決國內問題之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，打臉台灣進口萊豬換取簽署BTA或FTA的希望。經濟部長王美花表示，我們要將心比心。宅神朱學恒卻指出，王美花當年擔任馬英九時代的智財局長，曾說她怎麼會反服貿，如今卻說「將心比心」。甚至酸說，她和另一半國安會秘書長顧立雄，分居要職，民進黨政府會不會有權利不均衡的關係。

朱學恒在《國民大會》節目中指出，2014年3月時是馬英九執政，王美花當年是智財局長，媒體問說，會不會因為服貿有家庭革命。那個時候顧立雄是挺反服貿，王美花被問到夫妻會不會有一樣的立場？王美花回說，她怎麼會反服貿，是理性討論，她一路走來到現在，王美花卻說將心比心，說拜登要先照顧好國內。

朱學恒認為，民進黨政府會不會有權利不均衡的關係。當朝有兩個同一個家庭人物，竟然分居要職，顧立雄是國安會秘書長，整個國家對外都是由他來決定國家安全與否，甚至包含間諜、作戰，或是國家的立場；經濟部長王美花則負責經貿，對外貿易、對內的經濟發展。兩個夫妻都在政壇，的確是台灣最有權勢的夫妻。

(中時新聞網)