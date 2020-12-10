印度外交部長蘇杰生今天透過視訊參與澳洲智庫會議時指出，中國對於在中印實際控制線部署給了「五種不同的解釋」，這種行為導致中印關係處於30、40年來最艱難階段。

蘇杰生（S. Jaishankar）透過視訊參加澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）一場研討會，談到中印部隊從5月初起迄今7個多月在拉達克東部中印實際控制線一帶無法解決的對峙問題。

蘇杰生說，中國對他們在中印實際控制線部署大批部隊給了「五種不同的解釋」，這種「違反雙邊協定的行為，極大程度地破壞了雙邊關係」，也導致中印關係目前處於30、40年來最艱難的階段。

News 18報導，蘇杰生說，印度立場非常清楚，維持中印實際控制線沿線和平與安寧，是中印關係繼續發展的基礎，無法說出「讓我們維持邊界上的那種（對峙）局勢」的同時，卻要求雙方繼續在其他領域照著日常一樣來往，這是不切實際的。

蘇杰生表示，從1998年以來，中印之間即使遇到問題與分歧，雙邊關係的方向整體是積極的。雙方在貿易、旅遊和其他各個領域的關係都取得進展，這是因為雙方簽署若干協定維持中印實際控制線沿線的和平與安寧。

他又指出，中印從1993年以來簽署多項協定，承諾兩方都不會在中印實際控制線沿線部署大量部隊。但現在基於某種原因，「中國把成千上萬的軍隊士兵部署到拉達克中印實際控制線，且中國迄今給了我們五種不同的解釋，中國已經違反了協定」。

蘇杰生強調，尤其是拉達克東部加萬谷（Galwan Valley）爆發的雙邊衝突，造成20名印度軍人死亡，這起事件完全改變了印度的國家民族情緒。

他說，現在最大的問題是如何使中印關係回到正軌。過去幾個月，雙方進行各種外交與軍事接觸，包括他與中國國務委員兼外交部長王毅的會晤，及兩國國防部長間的會談。

但蘇杰生指出，「（中印間的）溝通不是問題，問題在於我們（中印之間）有協定，但這些協定沒有被遵守。」

對於中國國家主席習近平統治下的中國，蘇杰生認為，顯然是一個「更加民族主義的中國」，這點毫無疑問，且在政策上也在走回頭路。

談到美印關係，蘇杰生說，美國總統當選人拜登（Joe Biden）對印度有好感，並為美印關係發展做出積極貢獻，兩國基於結構性和客觀性因素，使兩國團結在一起。

為對抗專制中國在印太地區的軍事與政經擴張及破壞區域和平穩定，美國與印度、澳洲、日本組成四方安全對話，希望能維護一個自由、開放、和平、穩定的印太地區。

(中央社)