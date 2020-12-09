中天倒數52小時！最高行火速分案抗告！新聞自由的最後一搏！《頭條開講》完整版 2020.12.09 周玉琴 林嘉源

總統蔡英文宣布將開放進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，引發國內輿論軒然大波，日前藍綠陣營更在立法院中進行攻防，爆發混戰。對此，台北市議員游淑慧認為，應利用美國政權交接的時刻重新談判，並感嘆，台灣是不是腦袋有洞，買美國人不要的東西，連美國人都看不懂。

游淑慧9日在政論節目《頭條開講》中表示，趁著美國拜登和川普還在吵，未來的農業、經濟、衛生部長是誰都還不知道的時候，蔡總統不妨跟台灣民眾說，「你們的聲音我聽到了，會重新在跟美國談這件事」。

游淑慧指出，重新談壓力沒那麼大，當時台灣開放萊豬，就是為了要送禮給川普，結果現在發現送錯人，因為川普沒當選，新任總統是拜登，他不一定喜歡賣萊豬，這時為何不回過頭來，呼應台灣民意？

對於民進黨總是針對藍營開放美牛做文章，游淑慧直言，時空環境改變，8前美國使用萊克多巴胺的比例可能超過五成，而這些畜牧業者和肉品商給美政府壓力很大，但現在美國使用萊劑比例大幅下降，那是不是他們的影響力就變小了？

游淑慧認為，應該討好大部分正常的肉品商，這樣才會有更多美國肉品商支持台灣，「好東西你不要 笨笨的去買壞東西，不是這樣子嗎？現在美國大部分的肉品商都是好的肉品商，我們偏偏去買壞的，我們是頭腦有洞？頭腦進水嗎？說真的，連美國人都在笑；連美國人都看不懂，為什麼我們不吃的東西你要吃？」

最後，游淑慧也說，這不是藍綠的問題；也不是政治的問題，並期待蔡總統和蘇揆能告訴我們「再談一下」。

(中時新聞網)