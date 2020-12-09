邁入12月，受到東北季風帶來冷空氣影響，許多地方夜晚清晨低溫已突破1字頭，隨著天氣越來越冷，有民眾已開始使用家中暖氣禦寒。不過，近日一位網友卻指出，室內空調冷氣功能一切正常，但切換成暖氣模式卻直聞到怪味，不解這種特殊的「暖氣味」是什麼？真相曝光後卻讓他直呼：好噁。

原PO在「mobile01」論壇上以「冷氣的暖氣為何容易有怪味」發文表示，一直想不通，家中空調開冷氣時明明沒有特別味道，但他若切換成暖氣，就會聞到一股怪味。原PO形容，這個味道不會不好聞，可是就是有個味道，有時候去朋友家裡開暖氣，也會聞到類似味道，所以久了就稱之為「暖氣味」。

不過，原PO表示，上周末回老家時，發現新安裝的空調開暖氣竟沒有異味。「不知道是不是新空調的關係？」原PO好奇發問「到底是什麼原因開暖氣會有個特殊的味道？」

貼文一出，馬上就有網友解答，其實，原PO所說的暖氣味，是發霉的味道。一位網友說，冷氣師傅曾透露，暖氣會有味道是不正常的，因為那個味道是「冷氣內潮濕污垢」的味道，只要開暖氣，溫度升高，就容易帶出來。其他五人也表示，「那個是冷氣裡面發霉，跟污垢卡在裡面，被暖氣加熱之後排出來的味道啦…正常有在清理的冷氣不應該會有味道」。

網友建議，冬天使用暖氣前要先清洗冷氣，畢竟那些怪味其實都是夏天孳生的黴菌味。真相曝光後，原PO也驚呆直呼，「原來我印象中熟悉的暖氣味是不正常的…我還以為有暖氣味才合理」。一想到是把空調內部髒東西加熱後的味道，還有點噁心。

(中時新聞網)