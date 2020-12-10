國防部心戰大隊建案採購的新式心戰喊話車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，決標金額4320萬元。據稱新一代喊話車將以豐田海力士（TOYOTA HILUX）皮卡車為載具，但是在先前「投誠食品」引發的爭議中，就已經凸顯出國軍心理作戰缺乏方向與手段，而這次汰換喊話車的購案，不禁讓人質疑國防預算編列的過於浮濫！

據《聯合報》今年三月報導，「國防部表示，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，現無料件更換；國軍輕型戰術輪車空間不足，無法配載新式喊話機組等設備，原廠製造商三陽工業無後續產製規劃，也無法客製化構改。」

然而，M998型悍馬車雖然是國軍現役悍馬車家族中最早引進的型號，但至今依然是美軍現役裝備，例如美國陸軍第94防空暨飛彈防禦指揮部的臉書在10月29日就有張貼M998型悍馬車的照片。因此如果國軍真的存在悍馬車「無料件更換」的情況，問題應該是出在國軍的後勤體系以及作業維持費是否有足額編列，美軍仍在現役的裝備，國軍以老舊、無料件更換為由斥資4320萬採購新車，難道國軍比美軍口袋更充裕？

美國陸軍第94陸軍防空和導彈防禦司令部的M998悍馬車，此照片來自10月29日的該單位在臉書上發表的公開照片，足證明美軍仍有大量的悍馬車，沒有料件已斷絕的問題。(圖/The 94th Army Air and Missile Defense Command)

The Soldiers of the 94th AAMDC worked together during convoy operations and DRASH tent set up as a prep for an upcoming exercise. 由 The 94th Army Air and Missile Defense Command 發佈於 2020年10月28日 星期三

除此之外，心戰作業大隊也擁有M1045A2型喊話車，是民國105年初完成硏改，載具是來自精粹案中縮編反裝甲單位的M1045A2拖式飛彈發射車編制數，因而產生的多餘車體，M1045A2型的防護力比原設計作為貨車/通用車的M998略佳，硏改成喊話車算是物盡其用，但改裝完5年就要汰除，是否合理，尤其是M1045較M998新，難道國軍如今連M1045A2型的料件也沒有了，試問倘若在美國總統交接前中共突然武力犯台，難道陸軍的M1045A2拖式飛彈車因為「沒有料件」所以根本無法上戰場？

不只如此，陸軍在接裝1/2T偵搜車（建案名稱：輕型戰術輪車）後，其實是有發展出心戰喊話車的版本，固然喊話器功率可能較悍馬車搭載的喊話器低，聲音傳遞距離可能較短，但並非如國防部對外所稱「輕型戰術輪車無法客製構改」，又「三陽工業無後續產製規劃」，這個說法恐怕是倒果為因，因為「輕型戰術輪車」計畫已結案，如果軍方這次的新式喊話車案是三陽公司得標，那當然有可能重新生產1/2T偵搜車，三陽公司未獲得軍方新的案子，當然不會有「後續產製計畫」，至此可見軍方對外的說法事實上完全禁不起檢驗。

三陽工業製作的1/2T偵搜車（輕型戰術輪車）喊話車版本。(圖/陸軍584旅、軍聞社)

如果心戰作業大隊的喊話車因為喊話器老舊需要汰換，那可以單純汰換喊話器，而非為了更新喊話器而將整台車一起換掉。國軍有4320萬的預算買新的喊話車，卻永遠沒錢買止血帶，試問如何說服國人這種永遠省小花大使用民脂民膏的方式是把錢花在刀口上？

以美軍的使用經驗，即使里程數達10萬公里，維護良好的悍馬車也仍然可以繼續使用而沒有汰換的道理。美軍如今開始購買聯合輕型戰術車JLTV，並非悍馬車「老舊」不堪，而是美軍在反恐作戰期間，需要底盤更抗炸的新性能需求。 在歷次漢光演習中，喊話車都是出現在國軍處於火力優勢的情境，在打敗來犯敵軍之後，出場喊話招降。然而實戰可能剛好相反。

漢光演習的想定，與可能發生台澎防衛作戰差距太遠，早就是不爭的事實，國防部何時才會檢討到這一塊?

在先前心理戰作業大隊仍以「投誠泡麵」為招降品，就可以看出心戰大隊對於共軍，以及中國大陸現的況都明顯缺乏深入研究，例如共軍的軍糧有「自熱米飯」，而中國大陸也有「自熱火鍋」，後者在台灣的拍賣上其實就能買到，試問如果國軍至今還認為泡麵對共軍極具吸引力，難道國防部對共軍以及中國大陸的研究真的認為大陸人民還停留在吃不起泡麵、茶葉蛋、榨菜的年代嗎？

如果不能深入檢討國軍的全般心理作戰，仍然停滯在「重視硬體而不重視軟體」的思維，國軍的心理戰就能發揮出所欲達成的目標嗎？4320萬花了，難道漢光演習就不會繼續上演「悖離實戰化」的心戰喊話情節嗎？

(中時新聞網)