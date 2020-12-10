坤聯富建設總經理陳丕欣（右）表示，神岡擁有便捷交通，台中市府實施道路拓寬計畫、綠美化公園，都市更新發展需放眼未來，重大建設將逐步到位。（盧金足攝）

買房回歸基本面，地段佳保值空間相對較有優勢。（盧金足攝）

台中市7期為優質建築的地標，「坤聯富澄臻」力邀7期豪宅團隊操刀設計。（盧金足攝）

騎乘自行車風氣盛，全台各地紛規畫自行車道，台中市自行車道多也各具特色，其中，潭雅神綠園道獲體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選「最讚亮點車道獎」，行經神岡區的車道，帶動人潮與錢潮，市長盧秀燕推動「前店、後廠、台中港」計畫，市府國土計畫新訂規畫豐洲工業區2期、擴大神岡都市計畫周邊產業園區、清泉崗門戶計畫，國土計畫引資招商，神岡建設大「車」拚。

神岡除了知名的傳統糕餅，近年來傳產業、科技業蓬勃發展，清泉崗國際機場通往亞太區門戶，加上台商回流投資，亟需土地設廠、擴廠，市府加強盤點工業區土地，將開工的豐洲科技工業園區二期有55.86公頃，及169.87公頃的擴大神岡都市計畫產業園區。

配合智慧機械及航太產業推動政策，建構完整科技產業支援走廊，打造航太製造產業聚落，支援航太零件供應鏈，盼在企業支持下，神岡未來有望成為新興科技走廊，朝向全球智慧機械之都的目標邁進。

坤聯富建設總經理陳丕欣表示，神岡發展成熟，擁有便捷交通加持，近鄰國際機場、國道1號、4號、中山路能迅速到達豐原、大雅、11期、潭子，市府強化道路系統及民生休閒需求，將陸續完成國道4號增設匝道、優化潭雅神綠園道、道路拓寬計畫、綠美化公園、美樂地計畫等，都市更新發展需放眼未來，神岡在政府推動下，重大建設將逐步到位。

台中市7期豪宅林立，也是台中市優質建築的地標，坤聯富建設在神岡興建里程碑作品「坤聯富澄臻」，力邀7期豪宅團隊操刀設計，針對商圈罕見大基地整體開發，打造神岡首座7期級地標，很多當地民眾包括首購族與退休族換屋，附近工業園區科技新貴及企業主置產。

社口中山路商圈屬於較早開發區域，「坤聯富澄臻」業務經理粘世民指出，坤聯富建設看好神岡未來發展潛力與換屋需求，推出地上12層、地下2層的雙塔建築，共84戶住家及1戶店面，鄰近神岡完全中學、社口國小，同時享有寧靜居宅品質。

神岡為潭雅神綠園道的亮點，潭雅神綠園道為原軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，其中一段段的綠色隧道，如同城市綠洲，優美S型彎道更是臉書、IG上爆紅的人氣打卡熱點。

現代人工作壓力大，除了能鄰近旅遊景點，住家環境如能規畫休閒空間，回家即像度假，以世界知名飯店美學為規畫藍圖，注入「禪意和風、款待美學」度假生活體驗，塑造「通風採光」的建築健康體質，也帶動神岡城市新風貌。

(中時 )