新加坡國立大學（NUS）的工程師，剛剛開發出一種將天然氣轉化為固體的新方法，從而可以更安全、更輕鬆地儲存與運輸天然氣。在自然界，海洋裡有一種俗稱可燃冰的「甲烷水合物」，這些科學家等於是用人工的方法製作可燃冰，過程僅需15分鐘。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，天然氣甲烷是一種化石燃料，目前仍是主要能源，它有著溫度高、燃燒殘留汙染物較少的優點，不過它不容易存儲或運輸，通常以低溫高壓將其液化的形式，以便於運送。但是，把甲烷液化，需要大約-162°C的極冷溫度，過程會耗掉不少能源，顯得沒有效率。

其實在大自然，已經在某些條件下做到了甲烷固體化的工作，也就是可燃冰。其原理是天然氣分子可能會被困在水分子的「籠子」中。但是在自然界，這是很緩慢的過程，花費數百萬年的時間才會形成。有些學者相信，甲烷水合物就是石油的前身。

Converting natural gas into a non-explosive solid

既然大自然已經示範了如何把甲烷給固體化，那麼研究人員就可以加以仿效，這就是新加坡科學家在努力的目標。他們最近發表自己的研究成果，表示新關鍵成分是L-色氨酸(L-tryptophan)，該氨基酸可加快反應速度，並更快地將更多甲烷氣體捕集為固體水合物。研究小組表示，新方法僅用了15分鐘即可完成。

研究團隊成員Gaurav Bhattacharjee說，團隊所完成的人工可燃冰，體積比甲烷縮小了90倍，沒有爆炸性並且非常穩定，可以存儲在-5°C冷藏環境下，這在常規冰箱都辦的到。

目前為止，團隊的可燃冰轉化是在在實驗室中進行，因此接下來研究人員計劃，嘗試進行中等規模的實驗，目標是每天轉換約100公斤的甲烷，然後整理好完整的工作流程，使其成為可以成為工業化規模。

(中時新聞網)