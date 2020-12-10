大部分人想改變命運，都需要付出一定的努力，只有如此才能在機運到來時緊緊抓住！運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖中年才開始走旺運，有福有財，鴻運當頭。

▍1.屬羊人

屬羊人待人友善，勤勞不懶惰，當然會得到老天爺的憐惜，擁有轉運的機會。他們中年開始事業突飛猛進，工作者薪水、獎金大幅度提高，不管做什麼行業都能大把撈錢。屬羊人早年也是吃過苦的，沒積蓄，沒家世。但他們人脈強，貴人運勢好，會有助於事業高升，同時財富滿盈，生活無憂。

▍2.屬雞人

屬雞人年輕時對人過度信任，容易被欺騙，走了很多彎路。可他們是年齡越大越有福，中年成熟穩重，經驗豐富，也會有好運到來。口才出眾的他們會結識貴人，從而帶來發財機遇，能大獲豐收，甚至一鳴驚人，從此順心又如意。

▍3.屬豬人

屬豬人財運很好，但早期求財艱難，小人較多，勞心勞力仍不容易成功。他們中年以後得上天眷顧，沒什麼波折，樸實善良的他們有坐享其成的好運氣。屬豬人朋友多、貴人多，會給他們帶來各種機遇，中年後生意越來越興隆，一本萬利，家庭幸福富足。

▍4.屬猴人

屬猴人在年少時喜歡玩樂，不夠認真，所以會遇到很多困難，他們總要經歷一些波折才能成熟。積極樂觀的屬猴人只要堅持不放棄，能吃多少苦就代表能享多少福氣。中年開始運氣變好，有機會大翻身，各方面穩步向前，財運也跟著提升，能賺不少錢。

▍5.屬龍人

屬龍人年輕時多是在積累經驗，生活比較艱苦，可以說與福祿無緣。但步入中年的屬龍人事業將會有大幅飛躍，他們追求完美，注重細節，不管家庭還是工作都打理的井井有條，工作成果俱佳，獎金豐厚，萬事順風順水令人羨慕，享福的日子不遠了。

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(中時新聞網)