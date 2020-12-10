在古代，如果皇上要臨幸妳，那是每位妃子夢寐以求的事情，萬一因此懷孕，從此在後宮的地位可說非同日而語。但剛好遇上生理期怎麼辦？既然不能服侍皇上，又剛好遇上皇上臨幸，嬪妃們會如何暗示皇上，表示自己不方便呢？

漢朝時期，後宮皇妃若是生理期來或者是懷孕了，就會在自己的手指上戴一枚金戒指來提醒皇上，金戒指等於「經戒之」，這個時候皇上就明白你的意思，不會再去碰妳，這也是非常巧妙的暗地裡提醒了皇上。

早期侍寢制度還不完善，除了金戒指提醒，嬪妃為了不讓皇帝敗興而歸，也為了固寵，有時也會送上宮中的宮女來侍奉皇帝。

明清時期特別成立敬事房，專門處理侍寢這件事 (圖/ 翻攝自網路)

一直到明清時代，皇帝為了方便管理侍寢這種事，專門成立一個敬事房。每個嬪妃都有一張綠色的牌子，皇帝用餐的時候太監會將牌子和晚餐一起端到桌子前，通常皇帝吃完飯後都會翻起其中一張牌，翻到誰就是誰來侍寢，如果皇帝無心找誰侍寢則不會翻牌。當然，嬪妃們如果生理期來了，或者是不方便房事，都會通知敬事房把自己的牌子撤下來，這樣就不擔心生理期來了還要去侍寢了。

(中時新聞網)