台北咖啡節TSCA金杯獎今年來到第三屆，除了義式組與手工組競賽，今年更增加「最佳台灣咖啡獎」，藉此鼓勵店家使用在地咖啡豆，烘焙出最具台灣味的咖啡。本屆吸引近百間店家報名參賽，經過專業的評審，遴選出13家台北必訪咖啡館，就讓《C³offee 咖啡誌》編輯長帶著大家深入探訪，尋找其中的美味吧！

享用咖啡與甜點交織的美味

樂樂咖啡

「樂樂咖啡」開業十餘年，店主夫婦一人鑽研咖啡、一人製作甜點，他們深信無論是咖啡或甜點，好吃、好喝的關鍵就在於使用好的材料。

「樂樂特調」接近咖啡歐蕾，以美式咖啡為基底，兌上一半的鮮奶，再加入些許黑糖，十分推薦喜歡奶香風味的人飲用。樂樂特調所用的中深烘焙咖啡豆，因為油脂豐富、口感飽滿，使鮮奶融入美式咖啡後，非但沒有蓋過咖啡豆的柑橘香氣，反而更體現咖啡尾韻所捎來的焦糖、烤堅果與黑巧克力風味。

針對想喝咖啡，又擔心咖啡因攝取太多的客人，樂樂咖啡貼心地準備了哥倫比亞的低咖啡因咖啡，咖啡豆經La Serrania莊園進行26小時乾式發酵，透過帶有甘蔗甜度的低咖啡因處理法，在減少咖啡因之際，仍保留原來的奶油、焦糖、無花果乾風味，讓飲用低咖啡因的客人，也能享受咖啡豆良好的本質，不用再妥協於麥芽感強烈的低因咖啡。

左：「樂樂咖啡」堅持品質優良的用料，用心沖煮每一杯咖啡。右：「樂樂咖啡」薑汁拿鐵搭配甜點南瓜起司蛋糕，讓人會心一笑。(圖/侯乃瑄攝)

華麗登場的花漾瑰蜜，是「成真咖啡」推出的台北限定創意咖啡。(圖/侯乃瑄攝)

除了傳統的咖啡品項，樂樂咖啡也供應創意調製飲品──薑汁拿鐵，使用多次測試才熬製成功的薑汁糖漿，調配出台灣人能夠接受的味道，著實煞費苦心。

而搭配咖啡的美食也頗令人驚喜，每天新鮮現做的一模蛋糕，口味不固定，訪問當天， 我們遇見了南瓜起司蛋糕，微苦的巧克力餅乾底，平衡掉南瓜起司的厚實滋味，搭配清爽的鮮奶油、堅果糖片，相得益彰、恰到好處。

與顧客攜手打造更美好的世界

成真咖啡

「成真咖啡」台大店以學生與上班族為主要客群，其精品咖啡廣受客人好評。店內每天供應5 款精品原豆，由烘豆冠軍王詩如親自尋豆、烘焙、調配，再經國際咖啡大賽冠軍莊宏彰所帶領的團隊細心沖煮，每一顆咖啡豆豐富的風味，都完整地被還原在杯中。

成真咖啡也提供創意十足的飲品選擇，陣陣玫瑰香氣撲鼻而來，一回頭，只見服務人員端著乾冰繚繞的「花漾瑰蜜」。選自埔里的食用玫瑰，一片片剝下，沾著覆盆子果醬吃下，有些浪漫，再飲用調和玫瑰花茶及醇厚奶霜的花式咖啡，成熟柑橘香氣、紅莓風味與玫瑰作用形成的荔枝果香，讓整體的層次感受更加優雅細緻。

此外，考量外食族容易缺乏各類營養素， 「彩虹飯」以薑黃、藜麥、紅麴三色飯堆疊， 頂部擺放炙燒後的雪紋豚，周圍再以生菜、玉米筍、牛番茄、豌豆、蘑菇、番薯泥、彩椒以及青花菜等多樣蔬食環繞，搭配以多種香料熬煮的咖哩醬，饒富滋味而不搶戲，食用完也不會感到負擔。

秉持著讓世界更好的理想，成真咖啡更將獲利的50%，捐助給非洲潔淨水計畫，於非洲當地建鑿水井、宣導衛生，期待透過此種商業模式，改善社會與環境問題，讓世界經由咖啡的正循環，變得更加美好。

「成真咖啡」的彩虹飯，不僅滿足視覺與味蕾，營養也十分多元。(圖/侯乃瑄攝)

台式老時光的獨有氛圍

烘焙者咖啡

滿櫃子的玻璃豆罐、精緻的花窗玻璃、斑駁的雕花欄杆，才踏入「烘焙者咖啡」，就被一種老派氣息給包圍，那是舊時光獨有的台式洋風。

開業迄今30 年，維持義式咖啡與虹吸咖啡兩種沖煮方式，咖啡師笑著說：「我們空間老派，沖煮方式也很老派，這麼多年來，還是覺得這樣的沖煮方式最適合我們的豆子，最能夠表現我們想要傳達的風味。」

研磨起來自阿里山鄒築園的日曬鐵比卡， 咖啡師謹慎地上壺滾煮、攪拌，過程之專注，讓站在一旁的我們，不由自主地跟著莊重起來，珍視地面對眼前的咖啡。藉由虹吸壺的沖煮，更突顯其奔放的風味，經發酵後的獨特酒香，口感溫潤、層次豐富，富含甜味與悠長的尾韻。

想要搭配口感悠長的咖啡，現煎的法式薄餅是相當好的選擇，濃濃的奶油香氣搭配蜂蜜、鮮奶油、蘋果，彷彿置身異國場景。用完甜點，以一杯金黃光亮、油脂飽滿的義式濃縮咖啡作結。帶著由口腔延伸至喉嚨的濃郁香氣，在街道緩緩散步，呼吸專屬於台北城的氣息。

左：「烘焙者咖啡」攜手阿里山鄒築園的日曬鐵比卡，奪下本屆金杯獎「最佳台灣咖啡獎」。右：「烘焙者咖啡」的法式薄餅搭配蜂蜜、鮮奶油，佐上香氣十足的咖啡最對味。(圖/侯乃瑄攝)

本文作者：王懿莘（《C³offee 咖啡誌》編輯長）

《台北畫刊12月號635期》

(中時新聞網)