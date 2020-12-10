央行出重手打炒房，祭出房市信用管制措施，營建股連兩個交易日淪為盤面重災區。有網友擔憂營建股會低迷一段時間，發文問其他人，抽中「華建」該如何調適心情，有人認為，中籤不代表賠錢，等賠錢再來唉吧；還有網友慶幸自己沒抽中，更透露「營業員打電話過來恥笑，恭喜未中籤」。

央行祭出四大選擇性信用管制措施，出招遏止炒房現象，營建類股指數繼昨日重挫2.8%後，今再度開低走低，終場下跌1.24%，儘管跌幅較前個交易日收歛，但個股災情仍相當慘重，鄉林、愛山林分別重挫8.5%和6.3%；潤隆、國產、京城、日勝生等也下跌超過2%。

法人認為，營建業屬於高槓桿操作，最易受到影響，但因公司本身仍有大量獲利部位，才給能出不錯的配息；政府不希望房價被胡亂炒作，導致惡性循環而使民眾、建商受害，政府打炒房政策其實是對房市帶來良性發展。

營建股華建前3季每股虧損0.23元，12月7日上市增資抽籤申購，承銷價12.56元，承銷張數21260張，中籤率高達16.48%，以今（9）日收盤價13.9元估算，價差1,340元，報酬約10.67%。

有網友在批踢踢股板發文表示，被通知抽中華建，但最近央行打房，營建應該會低迷很長一段時間，想問版上其他人，抽中華建要怎麼調適心情呢？

不少參與抽籤的網友紛紛回應，「連中都沒中，營業員還笑我中籤率高也沒中...」、「我抽中了 沒什麼 就融券鎖利」、「無腦抽，好佳在沒中籤 XD」、「抽7中2 命中率有夠高，原來是沒人要的」、「看app中獎率寫16%，我還是沒抽到，損失20元」。

但多數人只在一旁看戲，「不懂到底抽這支幹嘛 抽中又賺不多 沒中又噴20」、「低價股還價差那麼小，果斷跳過」、「沒超過20％價差 我都不會抽」。

(中時新聞網)