高雄市政府為促進產業轉型及增加就業機會，與高雄市經濟發展局依照中央經濟部「投資台灣事務所」模式，量身打造「投資高雄事務所」，並提供招商服務及逐案配置專案經理、招商資源平台媒合與串聯投資資訊等服務，將視投資案情納入重大投資案件推動，戮力將高雄打造為最具投資環境的國際城市。

高雄近年的發展除了有耀眼的特殊建設「全台首座水平旋轉橋-高雄大港橋」之外，而大港橋位於高雄市的新興中心商業區及高雄多功能經貿園區的核心區域。亞洲新灣區不僅是高雄產業轉型最重大的建設，現正更朝著港市合作方向進行，目標是促進高雄港區與鄰近高雄市區的土地發展利用。

而亞洲新灣區總面積600餘公頃，總投資金額高達新臺幣1300億餘元，資金多來自中央與高雄市政府及民間企業的投資，建設亞洲新灣區的目標除了能擴展高雄的國際能見度，更能讓高雄華麗晉身為國際城市，進一步吸引國內外投資者進駐，例如:美國在臺協會高雄分處與中鋼集團總部大樓都隨著新建完工，顯見高雄港埠的天際正在悄悄產生變化，而亞洲新灣區也成為高雄受到各界投資者矚目的新地標，各大廠商紛紛搶進投資精華區。

圖為高雄多功能經貿園區的全台首座水平旋轉橋-「高雄大港橋」，大港橋所處地理位置不僅為核心區域，更創造出無限觀光商機。(圖/高雄市政府提供)

另外，高雄大港橋不僅是亞洲最長的跨港旋轉橋，所處的地理位置緊臨高雄輕軌駁二大義站，沿線打造出亞洲新灣區最重要水岸拼圖，同時結合高雄水岸輕軌並串連駁二藝術特區、高港棧庫群，形塑高雄港成為台灣最美的水岸觀光廊道。

高雄市長陳其邁為打造高雄成為投資大城，設立了「投資高雄事務所」並提供單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平台4大服務。(圖/高雄市政府提供)

因此高雄市長陳其邁四大施政優先的關鍵在於「加速產業結構轉型、推動橋科形塑南臺灣科技走廊、建構亞灣5G智慧城市、整合新創團隊，籌組智慧製造技術平台、奠基高雄未來百年的發展契機」等四大願景，因此高雄市府比照中央的「投資台灣事務所」設立「投資高雄事務所」服務廣大的投資者。

與此同時，為加速投資廠商落地高雄，減少繁瑣行政流程時間成本，高雄市長陳其邁在出席「投資高雄事務所」啟用儀式時表示，未來投資高雄事務所將秉持服務精神來服務企業，提供最高行政效率，解決企業投資上的滯礙，共同開創出兼具城市發展與投資商機雙贏的策略。

陳其邁指出，目前已有多家大廠選擇加碼投資高雄，包括國巨投資200億在大寮工業區的被動元件加碼投資案、穩懋投資850億在路竹科學園區的砷化鎵晶片廠以及日月光未來在橋頭科學園區的加碼投資，此外，服務業也伴隨著產業發展，紛紛超前部署入主高雄。陳其邁強調，隨著橋頭科學園區的完工，未來還會有許多廠商進駐，而11月30日成立的5G AIoT國際大聯盟都將加速高雄整體製造業及服務業進行數位轉型，他相信投資高雄現在正是好時機，選擇高雄絕對是最睿智的決定，高雄市府將扮演最好的助攻角色，讓高雄經濟翻轉、往國際投資大城邁進，並對高雄的未來願景很有信心能成為各界投資的黃金標的。

高雄市力拚招商，打造「投資高雄事務所」，市長陳其邁（左五）等人出席揭牌。 (圖/高雄市政府提供)

高雄市政府設立的「投資高雄事務所」，也帶動仁武產業園區熱鬧動土，目前已有破百廠商洽詢進駐，並有一家電子大廠準備投資百億建廠！(圖/高雄市政府新聞局廣告)

投資高雄 現在正好 #投資高雄事務所 今天揭牌！｜高雄市長 陳其邁

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(中時新聞網)