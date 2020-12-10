【回憶殺】上海姑娘夏禕曾在台灣演藝圈紅極一時，卻捲入已故藝人倪敏然輕生案離開演藝圈，久久未現身的她，再度傳出的消息竟是因招生問題被提告。

夏禕出生於上海的梨園世家，外婆趙嘯瀾是四大名旦之一，從小到北京學戲，17歲即提名大陸國劇界最高榮譽「梅花獎」，19歲赴美教課認識前夫，23歲負氣成婚，隨夫搬到台灣定居，育有一名寶貝女兒，未料前夫經商失敗、賭博、花天酒地又外遇，讓脾氣硬的夏禕堅決離婚。後來她在劇團邂逅小2歲的男友，由於夏禕揹負前夫的債務，男方為愛協助還錢，兩人傳出有金錢糾葛。

夏禕擅長京劇表演。（圖／中時資料照）

夏禕進入台灣演藝圈的契機，是先在白冰冰的節目當武術替身，接著得到侯孝賢電影《海上花》的小配角演出機會，不過真正讓她大紅的，是擔任張菲主持的《綜藝大哥大》嘉賓，夏禕常表演精湛的京劇，加上言詞犀利，大受觀眾歡迎，變成該節目的固定班底，同時工作量如雪花般的飄來，還舉辦多場演唱會，徹底嚐到走紅滋味。

夏禕曾是《綜藝大哥大》固定班底。右為已故藝人倪敏然。（圖／中時資料照）

後來她出演臺灣相聲舞台劇《大宅，門都沒有》，與工作夥伴倪敏然越走越近，還傳出兩人已同居，遭到雙方否認，直到倪敏然2005年忽然輕生，這段不倫戀的來龍去脈才徹底曝光，原來夏禕戀上已婚的倪敏然，起初並不在乎名分，後來她提出逼婚要求，如不從，會把手中的證據攤在陽光下，恐嚇倪敏然將會「家破人亡，傾家蕩產，身敗名裂，死路一條。」令男方夾雜在家庭與夏禕之中，陷入憂鬱的漩渦，本來他承諾要等正宮李麗華回台再談，卻疑似敵不過內心的關卡，於宜蘭自我了斷生命，享年59歲。

倪敏然過世後，夏禕揹負極大壓力。（圖／中時資料照）

倪敏然輕生後，夏禕成為眾矢之的，對此她先在機場痛罵台灣人權差，指控倪敏然家屬阻撓她回台見老友最後一面，不滿全台灣的人都汙衊她；後來夏禕舉辦記者會，一改過往的盛氣凌人，終於承認與倪敏然的感情，但她不願多談男友的死，出示委託書、合約書及帳冊，聲稱沒有拿倪敏然的半毛錢，甚至為了演出墊了不少費用，說到淚如雨下。

夏禕講到爆哭，滿臉通紅。（圖／中時資料照）

即便出面澄清，眾多演藝圈前輩認為夏禕姿態太高、連一句道歉都沒有，下令全面封殺，導致夏禕工作幾乎空了，為了討生活只得唱紅包場，不過她性格剛烈，強調自己沒有做錯事，不會息影，但礙於現實因素，漸漸隱沒在演藝圈。

直到去年，夏禕在大陸轉型成幕後的消息才傳出，稱如果沒有好角色不會回到幕前；未料今年6月她受美國加州浩瀚私立實驗中學聘任赴陸招生，因沒有招到學生，遭校方提告要求返還酬勞1萬6666元美金及公關費11萬餘元人民幣，但夏禕抗辯，最終法院判校方勝訴，讓夏禕再度碰個一鼻子灰。

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