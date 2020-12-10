知名音樂人兼兩性專家許常德，日前在談話性節目中，奉勸熱戀中的男女千萬別拍性愛片，甚至還分享一位粉絲的慘痛親身經歷，強調「你要記得你拍的任何影片，你以為你刪掉，其實你沒有刪掉」，令現場來賓聽了心驚驚！

許常德日前在《新聞挖挖哇》分享一位女粉絲煩惱媽媽出軌的經驗。他說那位女粉絲有個讀國小的弟弟，弟弟時常跟媽媽借手機來玩，「可是沒有想到她小孩子對手機的熟悉度，比媽媽多太多了！」

許常德說小孩就在某次玩媽媽的手機時，發現了媽媽以為已經刪除，但其實還存在手機內的「很多影片」，他好奇拿把影片給姊姊看，姊姊赫然發現媽媽影片中歡愛的對象，竟不是爸爸，因此才寫信向許常德訴說煩惱。

許常德說：「其實你要記得你拍的任何影片，你以為你刪掉，其實都沒有刪掉，它是都存在某些地方，你要去源頭、甚至把雲端刪除，才算刪除乾淨。」更再次強調因此性愛影片是拍不得的。

(中時新聞網)