上週末台灣3大指標拍賣會同步舉槌，包括中西名畫、收藏品及頂級珠寶鑽石等品項開拍，成交金額超過新台幣1.7億元，整體成交率達6至7成。業者表示: 受全球新冠肺炎疫情影響，許多藏家紛紛低價讓藏，年底的拍賣會成為新進藏家以漂亮價格買進收藏品的最佳時機點。

5日、6日兩天，包括以頂級珠寶拍品為主的珍藏逸品拍賣會、台灣現當代藝術龍頭的羅芙奧以及主打薈萃古董書畫的沐春堂同步舉槌，可說是台灣拍賣黃金週末。

羅芙奧2020秋拍最大亮點是趙無極油畫《21. 3. 1964》以超越新台幣8000萬元風光落槌，成為全場最高價，被喻為西洋戰後藝術大師--貝爾納．畢費的博物館級大尺幅油畫《聖托佩港口》油畫也不負眾望，以超越3000萬元成交；當代藝術家則以日本出身的草間彌生價格依舊強勢，雕塑作品《花 - 綻放在午夜》以超越4000萬元高價風光落槌。整體成交率達7成。

台灣拍賣黃金週末 2天拍出1.7億台幣 （侏羅紀寶石提供）

沐春堂秋拍3場專場約有400件拍品，最高價為《明代石叟款銀嵌鎏金持卷觀音座像》，以420萬元成交；同為明代古董的《黑漆木胎銅邊嵌竹篾長盒》，也以超越100萬的價格落槌成交；而一幅清代道本寂傳書法，則在藏家爭搶中以起拍價44倍的220萬元高價落槌。整體成交率約達7成。

珍藏逸品2020秋拍璀璨珠寶專場，則由彩鑽領銜帶動買氣。全場最高價為2011年競標級《阿蓋爾粉鑽》(2011 ARGYLE Tender Stone)1.19克拉濃彩粉鑽裸石，以1200萬元落槌成交；而與今年日內瓦蘇富比秋拍繳出8.3億精彩成交價的14克拉《頂級粉鑽—玫瑰花魂》(The Spirit of the Roose)同樣顏色等級的1.03克拉《艷彩紫粉鑽》(Fancy Vivid Purplish Pink)戒指，也以近1000萬價格成交售出。除粉鑽外，綠鑽及黃鑽、白鑽、及彩寶之王-紅寶石都有亮眼表現，專場交易金額近4500萬元，成交率近6成。

侏羅紀寶石公司總經理李承倫表示：2020年受疫情影響，全球拍賣景氣相對低迷，許多藏家紛紛低價讓藏，使得今年成為新進藏家買進優質且價格實惠藏品的最佳時機點。展望2021年，預估景氣回暖，拍賣市場前景仍舊看好。

台灣拍賣黃金週末 2天拍出1.7億台幣

(中時新聞網)