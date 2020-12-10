不少人離鄉背井租屋打拚，只為了更優渥的薪水，但最怕的就是遇到黑心房東，房東也同樣害怕惡房客。一名房東在臉書PO文抱怨，表示自己的全新租屋處租給客人6年，前幾天退租，她進門一看氣炸，認為環境太髒亂，PO照公審，照片曝光卻反遭網友嗆爆。

這名房東在臉書《爆怨公社》PO文「租客真的要好好慎選」，她抱怨自己全新房子出租給客人6年，退租後房子變得髒亂無比，直說「難以置信他能在這住六年」，更PO出5張屋況照片要求網友評理。

房東PO文抱怨房客，全新房子租6年後，變得髒亂無比，但照片曝光卻反被砲轟。(圖／爆怨公社)

照片曝光後卻未如房東所願，數千名網友開譙房東，短短一小時就有近4000則留言：「明明就保持得不錯，我還以為搞了什麼大破壞」、「連水垢也要哭哦，會不會太扯」、「怎麼看都覺得還滿乾淨的啊」、「大驚小怪」、「你是租6年，不是租6天」、「6年耶，不就正常使用痕跡嗎」、「還是你以為6年後房客還要幫你重新裝潢」、「放著6年不租人的話，肯定比現在還慘」、「這樣無法接受的話別租了」、「不能接受的話租給鬼吧，保證不會有痕跡」、「我看到留言就放心了」、「只有面板按鈕破掉比較嚴重，其他都還好吧」、「看了這篇文，覺得該慎選的不是房客，而是房東」，但也有極少數人挺原PO：「其實還滿髒亂的，至少我住不下去」。

似乎是風向不如預期，原PO事後更新內文，強調自己也非要全新歸還，只是抱怨這種環境住的時候難道不會不舒服，更反酸網友：「大概明白大多數人的租屋素質」。

(中時新聞網)