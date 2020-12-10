美空軍7日宣布，由於新冠肺炎持續在全美各地肆虐，美國空軍再次推遲空軍與太空軍的體適能鑑測，並趁此機會宣布永久取消體能鑑測中的腰圍測量，成為美軍首個取消腰圍測量的軍種。空軍強調，將另尋兼顧肌力與有氧能力的替代測驗項目。

空軍發言人布萊丁(Leah Brading)表示，原本將於2021年1月恢復的體適能鑑測，因疫情大流行之故讓空軍決定再次推遲至4月，以確保官兵在疫情期間能遵守社交距離的規定，並擁有充分時間準備鑑測。

但是，空軍士兵普遍反彈的腰圍測量將走入歷史。換言之，當4月進行體測時，測驗項目將不再包含腰圍測量；至於身高與體重測量，則延後到2021年10月實施。

受疫情影響，空軍2020年體測自3月起暫停，並延至5月、10月，再到隔年1月。不過受限於全美確診病例仍舊高峰，為保持官兵與其家人安全，決定再次推延至4月。

布萊丁表示，疫情大流行固然讓體測一再延後，但「危機就是轉機」；大流行也提供絕佳機會來永久調整體測內容。「國防部要求空軍維持體適能鑑測與身體組成成分評估」；但「身體組成成分中的腰圍測量，若能獨立出來進行單獨測驗，將是更好的做法」。目前空軍正研究「身體組成成分應包含哪些測驗項目」。

空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown)表示，「我們相信所有的官兵都了解體測中健康的標準為何，而我們也尋求創新之道讓軍隊維持能隨時投入戰場的體能」；「我們也相信，每個單位領導人都努力提供官兵在大流行期間仍能維持體能訓練的同時，也會採取適當步驟確保其安全。

空軍體適能鑑測標準與項目為2004年所頒布，內容包括：第一，「身體組成成分得分」（composition component score），涵蓋測量身高、體重與腰圍。第二，1.5英里長跑，以測驗受測者的有氧能力。第三，肌力與肌耐力評估，分別測驗1分鐘伏地挺身與1分鐘仰臥起坐。

空軍說明體能鑑測完整影片。

但鑑測導致官兵猝死事件時有所聞。特別是常有士兵為通過腰圍測量，往往用斷食等極端手段快速減重，導致身體無法負擔長跑與肌力測驗帶來的刺激而猝死，也讓空軍思考如何調整體測方式。

空軍一度想到將腰圍測量延至長跑與肌力測驗後至少7天才實施，免得斷食的士兵餓得頭暈眼花時，於有氧與肌力測驗時猝死。此外，空軍也曾擬定「試測」方案，試測期成績僅供參考，如果沒過也不列入正式成績。甚至，考量到官兵不是專業跑者，測驗官兵每分鐘最大氧攝取量（VO2 max）不一定要用長跑，可以用划船機、游泳或飛輪作為替代。

布朗表示，雖然已取消腰圍測量；但軍方持續探索兼顧力量與有氧的替代測驗項目。其深信，鑑測內容的調整將帶給官兵積極的影響，並有助於健康的生活與更科學的訓練法。

除空軍體適能鑑測外，空軍也考量到各兵科軍職專長不同，完成任務所需的肌力標準、能量系統表現也隨之不同，故針對各兵科需求量身打造專屬的「第二級體適能鑑測」。前者讓部隊掌握士兵健康狀況，後則則讓主官了解部隊戰備程度如何。

(中時新聞網)