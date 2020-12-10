美國準總統拜登宣示，先解決國內問題，暫時不會和他國簽署新的貿易協定。經濟部長王美花緩頰，要將心比心。資深媒體人陳揮文不禁開嗆問，王美花對美國、對拜登將心比心，他同意；但對大陸是否也應該比照辦理。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，經濟部長王美花幫美國準總統拜登緩頰，說拜登要先處理美國國內問題，我們應該將心比心。陳揮文嗆說，我不曉得中華民國的經濟部長去管美國幹嘛，王美花妳為什麼不將心比心。

陳揮文指出，謝長廷是幫助日本，是「助日」，王美化是「助美」，我們的政府官員處理這些事情，都沒有站在台灣的角度出發。日本的核食要開放，那是日本的事情，你看韓國有開放嗎？韓國沒有開放，他們打到WTO，贏得的是韓國；萊豬也是一樣，各國都跟美國談判，只有台灣沒有跟美國談判，我們直接投降。

陳揮文不禁反問，王美花妳對大陸有將心比心嗎？當人家疫情很嚴重的時候，妳在幹嘛。民進黨在搧風點火，民進黨的支持者和1450都在攻擊世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞。每個國家、每個地方都有不同的問題，我們對美國將心比心，他認同；全世界最嚴重的疫情在美國，確診的人數最多、死亡的人數也最多，而且美國人很難教，之前感恩節時雞飛狗跳，現在又換耶誕節，他們要過耶誕節卻不戴口罩，所以對美國、對拜登要將心比心，他同意；但對大陸是否應該比照辦理。

(中時新聞網)