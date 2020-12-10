民進黨政府將於明年開放美國萊豬，已讓行政院長蘇貞昌民調下滑。駐日代表謝長廷日前返台述職時，跳過蘇貞昌，與高層討論有關日本核食進口問題。港媒分析認為，謝長廷此時拋出核食議題，恐會再讓蘇貞昌民調下滑，可能造成內閣自然改組。

根據香港媒體《中評社》分析指出，蘇貞昌因萊豬議題，被在野黨丟擲豬內臟抗議，民調已經下滑。謝長廷再拋出一個「核食」議題，恐會再讓蘇貞昌民調下滑。

港媒認為，謝長廷此舉，有可能造成內閣自然改組。不過不管謝長廷怎麼思考，面對選民第一線的民進黨立委，已經在萊豬議題受到民眾質疑，現在若要再推核食解禁，恐怕事情會很大條。而國民黨最近幾波凌厲的攻勢，也讓民進黨擔憂。

港媒指出，國民黨立委鄭麗文日前再度提及2017年蘇貞昌出席一場屏東同鄉會的活動，蘇現場「酸」蔡英文。蘇如今也只能強調與蔡英文目前關係很好，但是無法否認過去對蔡的狠話。藍營這個操作就是要試圖分化蔡、蘇之間的關係，凸顯過去兩人關係不好，這也是在考驗民進黨政府的信任度。

(中時新聞網)