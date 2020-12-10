台北市立陽明教養院於9日在中山藏藝所舉辦「孵夢2020 綠野仙蹤嬉遊記畫展PART2讓愛延續」的捐贈儀式，院長廖秋芬表示，自10月20日至11月1日於華山展出的「孵夢2020 綠野仙蹤嬉遊記」畫展雖結束，但2週的展覽期間參觀人數累計達5500人次，留下多達1000則勉勵話語，成為支持心智障礙服務對象們的力量，讓夢想持續壯大。

廖秋芬指出，這次展覽期間多幅畫作引起觀展民眾的讚賞，其中更有透過市議員王浩協助結合社會資源，所引入企業愛心捐款新台幣12萬元，除了繼續支持院方美術社持續孵夢，局長周榆修與院長廖秋芬也讚嘆發揮社會責任，絕不簡單，並對贊助美術社團表達感謝。

王浩表示，原本佈置在辦公室已經2年的畫作，被今天捐贈的愛心企業朋友看見，除了開啟了這個愛心贊助，也希望這場活動能夠繼續辦理下去，讓愛不斷的延伸下去。

王浩指出，現場愛心企業長期如涓涓細流般的贊助，且單次性的捐款也能為身心障礙機構帶來即時的溫暖，挹注各方面的品質提升，希望明年也讓陽明教養院美術社的作品被更多人看見。

周榆修表示，社會福利的單靠政府的力量難以推動，陽明教養院美術社一路以來因企業贊助財力及物力等相關資源，逐步增加參與美術社的人數、擴充社團課程內容，進而使心智障礙者的才華與潛能得以發揮。

周榆修指出，王浩議員在市政預算審核監督方面是鐵漢，但面對陽明教養院服務對象卻非常柔情，擔任社會局長任內更樹立許多制度，讓社會局在身障福利推展上，與本次參與活動的愛心企業們一樣都一棒接一棒傳承著愛心與希望。

社會局指出，服務對象們將介紹各自近期新作與創作小物，除感謝一路陪伴陽明教養院美術社的愛心企業們，也期待各界與我們一起為身心障礙者們的夢想共同努力。

(中時 )