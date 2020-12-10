浪愛滿屋！北市力推犬貓認養站 認識毛孩還享好康。（吳康瑋攝）

浪愛滿屋！北市力推犬貓認養站 認識毛孩還享好康。（吳康瑋攝）

浪愛滿屋！北市力推犬貓認養站 認識毛孩還享好康。（吳康瑋攝）

為解決全國零撲殺政策實施後收容所犬貓數量問題，北市與民間合作在理髮廳、書店等空間設置「TAS浪愛滿屋」犬貓認養站，市長柯文哲9日贈送動物保護主題月曆給優良商家時指出，透過居家附近的生活空間，可以讓貓狗有更多機會，就近認識善心的飼主，只要成功認養，市府還提供免費好康。

柯文哲指出，民眾不會特地跑到內湖潭美街動物之家去認養動物，因此，市府尋覓20個空間，包括寵物店、旅館、漫畫店等，以增加認養展示點，來提升毛孩們被認養的機會，也許漫畫看一看，看到一隻狗狗很乖、很可愛，就順便認養。

柯文哲表示，為了讓毛孩不再流浪，動保處還邀請到明星米克斯公犬「賓果」、月曆母犬「單單」擔任模特兒，拍攝2021年貓犬月曆，目前兩隻毛孩都還沒被認養，希望有緣人可以一起替他們找到幸福的家。

柯文哲透露，市府也提供認養的獎勵辦法，除了免費的寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射、多價疫苗預防注射、體內外寄生蟲預防，與寵物保險等友善政策，只要在「TAS浪愛滿屋計畫」指定空間參加認養的前300位民眾，還能獲贈可愛犬貓月曆，且內頁還有依林名模及消防局猛男。

柯文哲指出，雖然過去6年動物之家已有3316隻犬貓被認養，但北市動物之家截至9日仍有654隻收容犬及329隻收容貓，目前已貓滿為患、狗滿為患變成負擔，北市很努力增加委外照顧人力、動物訓練師，希望市民不要因為有些毛孩看起來較兇，就不去認養，一起幫他們找到屬於自己溫暖的家。

(中時 )