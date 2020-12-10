根據發表在《運動營養與運動代謝國際期刊》的1篇文獻，英國考文垂大學針對46名業餘自行車選手進行實驗。結果發現，不論是否為咖啡因成癮者，在訓練前喝上1杯咖啡的人，運動表現較喝其他飲料的人好上1.7%。

根據統計，英國人每天喝2杯咖啡，這個數字隨著年齡變動而有所調整。相較於千禧世代，戰後嬰兒潮世代攝取咖啡因多出2倍。過去研究已證明，咖啡可抑制疼痛、減低疲勞並改善神經肌肉的表現，進而提升身體耐力；然而，這些優點是否只出現在長期喝咖啡的人身上，引起考文垂大學克拉克教授的興趣。

咖啡因讓你更快嗎？論咖啡對運動表現影響。

為了解咖啡因與運動表現的關係，以及攝取咖啡因的習慣要維持多久才會產生效應，克拉克教授決定進行咖啡因攝取量與自行車運動成績關係之實驗。

研究團隊招募46名業餘自行車選手，每週訓練1至3次並已維持一年。參與研究的人必須填寫咖啡因攝取習慣調查，並根據攝取量將其分為2組。每天喝1至2杯的人歸類在低咖啡因攝取組，4至5杯的人則歸類為高咖啡因攝取組。

隨後，研究團隊給予低咖啡因組的選手每個人喝1杯咖啡，高咖啡因組的選手則給予安慰劑飲料，然後進行3英里(約4.8公里)的自行車騎乘；之後的測驗中則交換，低咖啡因組的選手喝安慰劑飲料，高咖啡因組的選手喝咖啡，接著才進行3英里騎乘。

結果發現，無論是低咖啡因組還是高咖啡因組，訓練前喝咖啡都提升運動表現1.7%。克拉克博士表示，每公斤體重提供3毫克的咖啡因，就能改善3英里騎乘的運動成績。習慣攝取咖啡因的量不影響其對人體的效果。

換言之，不管是長期攝取咖啡因，還是偶爾為之者，都能改善運動表現且效率相近。此外，攝取咖啡因除增加耐力表現與運動能力外，訓練過程的疲勞感也會降低。

研究人員解釋，1杯咖啡通常擁有75至100毫克的咖啡因。這次的實驗是依據受測者的體重衡量所攝取的咖啡因量；每公斤體重提供3毫克的咖啡因，70公斤的人就相當攝取200毫克的咖啡因。

(中時新聞網)