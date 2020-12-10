主持人將由Lulu黃路梓茵、黃子佼擔當。（吳康瑋攝）

主持人將由Lulu黃路梓茵、黃子佼擔當，歌手黃明志也出席公布記者會。（吳康瑋攝）

台北跨年一向是全國民眾的目光焦點，今年「台北最High新年城2021跨年活動」邀請到藝人黃子佼及Lulu黃路梓擔任跨年晚會主持人，北市觀傳局還邀請到歌手伍佰、黃明志、艾怡良、田馥甄等實力唱將獻唱，市府更將在晚會結合的最新燈光技術，帶給民眾最嗨最炫的跨年夜。

觀傳局指出，與遠傳電信5G合作，推出多項亮點新技術，其中一大亮點即以動態捕捉技術，打造吉祥物AR共演的節目橋段，記者會現場臺北市吉祥物「熊讚」與主持人視訊連線、可愛互動，而熊讚將在跨年夜帶給大家更多的驚喜演出。

觀傳局透露，由於突破傳統製播限制，在5G高速帶領下更推出「百人視訊合演」、「AR擴增實境運用」、「晚會即時自由視點」、「線上多視角觀看」等多項技術，現場除了透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，創造觀眾最大觀看角度，更誓言帶給觀眾耳目一新的體驗。

現場第四度與觀傳局合作的觀光代言人黃明志也出席記者會，他指出，自己除了會帶來今年11月替北市創作了全新單曲「你不認識我」、邀請10位MV中的「奇樂女孩」站上跨年舞台演出之外，更驚喜曝光晚會當日還將和泰國15歲音樂精靈蓋兒Gail一起合唱他的作品「漂向北方」，蓋兒Gail也隨即以影片現身，透露非常期待跨年夜的演出。

觀傳局現場也公布「台北最High新年城2021跨年晚會」的總名單，其中，主持人將由Lulu黃路梓茵、黃子佼擔當，而演出名單有Hebe田馥甄、小宇宋念宇、伍佰＆China Blue、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰、Ｈosea等歌手，欲知更多跨年相關資訊、精彩節目橋段、活動最新消息請鎖定2021臺北跨年官方網站、台北旅遊網FB、必應創造FB粉絲團。

(中時 )