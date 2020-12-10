台北跨年晚會9日公布全卡司名單，其中，主持大任由師徒檔黃子佼、Lulu黃路梓茵連續2年攜手擔綱，現場兩人為展現絕佳默契，於記者會現場玩起「記憶大考驗」遊戲，兩人互虧、干擾，笑料不斷，也將把這份歡樂延續到跨年舞台上，LuLu更發下豪語指出，若有藝人遲到，她隨時可以把自己的新專輯帶上大舞台，絕不會讓舞台冷場。
LuLu 過去因為穿得太多，都被視為「最溫暖的跨年主持人」，在9日記者會上她則穿著一襲嗆紅色，讓主持人更笑稱「像條辣椒」，對此，LuLu強調，今年的服裝造型一定不會讓大家失望，說著說著便褪下外套大秀「美背」，令眾人驚豔不已，並指出「先知女神」田馥甄將帶來開場表演，但自己一定會用心準備，自己一定不會輸，要讓大家分不出誰是誰。
Lulu受訪時一度對著佼哥喊成「憲哥」，讓黃子佼拿起椅子作勢要砸，並感嘆「人在佼營心在憲」，讓Lulu笑著求饒，而黃子佼也透露，Lulu的腳一直以來都還沒有好，還要再進醫院開刀，令自己擔心。
接著兩人也一起製作晴天娃娃，祈求跨年當日天氣晴朗溫暖，而北市觀傳局主任秘書蕭君杰透露，到時候還會邀請到歌手伍佰、艾怡良、田馥甄、小宇等實力唱將獻唱，民眾可體驗到最新的燈光技術，享受最炫的跨年夜。
(中時 )
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