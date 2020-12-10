北市觀傳局於9日公布今年台北跨年晚會的全卡司名單，主持棒再度被黃子佼與LuLu師徒兩人拿下。（吳康瑋攝）

北市觀傳局於9日公布今年台北跨年晚會的全卡司名單，主持棒再度被黃子佼與LuLu師徒兩人拿下。（吳康瑋攝）

跨年進入倒數計時！北市觀傳局於9日公布今年台北跨年晚會的全卡司名單，其中，主持棒再度被黃子佼與LuLu師徒兩人拿下，而馬來西亞歌手黃明志將帶來經典歌曲「漂向北北方」，三人也在下午記者會中，向媒體展示出獨特的「最大亮點」。

黃子佼指出，自己跟徒兒LuLu 今年應該也都是穿台灣設計師的作品，此舉不僅是希望在這個國際大舞台上，展現台灣的軟實力，也希望能盡自己之力將優秀人才的作品帶給更多人知道，他認為這個就是最大亮點。

馬來西亞歌手黃明志隨後驚嘆指出，自己也支持台灣設計師，他認為品質很好，剛才聽到佼哥說到，令他忍不住想插話，且這次自己上台也會穿台灣設計師，獲得黃子佼不斷讚美漂亮、漂亮，此外，黃明志強調，疫情期間，台灣還能舉辦大型跨年活動，可說相當可貴，因此防疫措施不能馬虎。

觀傳局主秘蕭君杰則指出，參加跨年晚會現場活動的民眾，不強制戴口罩，但現場仍會呼籲佩戴，並指出，有任何的變化我們也會去掌握，然後隨時做滾動修正。

(中時 )