美國總統川普任期只餘40天，由於他在落敗後行徑依然乖張，全球都緊盯著川普，生怕他在卸任前搞出什麼驚世之舉。在各國對川普「最後瘋狂」想像當中，台灣問題幾乎是各國分析家都會提到的焦點，其中被認為最瘋狂的是川普或其重量級代理人訪台，雖然絕大多數論者認為可能性不大，但既然是「瘋狂」之舉，反而有可能爆出機率最低的選項，分析人士也在台灣這個選項下列出不少相關的其他選項，可以做為觀察情勢發展的參考。

台灣問題是目前美中關係最敏感的問題之一，在最近美國派遣部長級官員與接連宣布對台軍售上，確實對美中關係發生震撼性的效果。外界自然會預期川普可能還會在卸任前就台灣問題做出更大動作。至於採用什麼方式，各國媒體都有不同的猜測，但大致從最震撼的川普本人訪台，一直到最低層次的發表聲明支持台灣並同時把美台戰略合作搬到檯面上等等，整理各方相關分析，大致會有6至7種可能的方案。

首先最具爆炸性的當屬川普本人親訪台灣。此一選項雖然可能性極低，可操作性也有障礙（台灣可能不敢接受），但並非不可能，川普的核心幕僚表示支持，也有很多美媒將這個選項列入，而且以目前的氣氛，此一選項可能獲得國會兩黨的支持。美國右派媒體《國家利益》也分析，如果川普訪台成功，其效應有可能像前美國總統甘迺迪1963年旋風式訪問西柏林一樣。日本也有媒體做此預測，甚至把川普「電擊訪台」在頭版上做了誇張的分析性報導。

如果川普不能在任期內成行，有可能會派遣副總統彭斯或國務卿蓬佩奧，效果雖降低不少，但同樣能把北京惹得暴跳如雷，讓他自已成為國際話題，同時再度展現其對抗中國頭把交椅的地位。此外也有人分析，川普若有意再戰2024，如果不能在卸任前訪台，可能會選擇在卸任後訪台。

第二，川普政府可能邀請蔡英文本人或台灣高層官員訪美，或是在白宮會見台灣的駐美代表。類似做法在美國也有前例，例如柯林頓曾在飯店首次會見北愛爾蘭新芬黨領袖亞當斯，布希低調會見達賴喇嘛後，柯林頓及其後的歷任美國總統任內都曾會見達賴（川普是唯一例外）。

第三，川普可能卸任前公開表態否定一中政策。美國務卿蓬佩奧已於11月12日發表「台灣從來就不是中國一部份」的言論，並指這是美國兩黨都認同的立場。蓬佩奧的說法當然是川普授意，川普若本人表態，用語可能會比蓬佩奧更有刺激性。

第四，川普可會正式透過美國軍方公開邀請台灣參加環太平洋演合軍演，或其他美國與其盟友的聯合軍演。美國國會通過的2014年財年《國防授權法》就提及要邀台灣參加環太平洋聯合軍演，但後來沒有實現。2020及2021財年的《國防授權法》也建議邀台灣參加。

第五，川普可能宣布美國軍艦訪台，或是派遣美軍代表團抵台交流。這種台美兩軍互動從未間斷，但公然地進行軍事互訪，等於是把美台軍事同盟端上檯面，會劇烈地刺激北京的神經。今年11月美國海軍陸戰隊抵達台後，曾引發軒然大波，大陸也因此加強了軍機擾台的規模與頻率做為警告。不過在已通過的2021財年《國防授權法》中，倒是有列入派遣美軍醫院船停靠台灣執行醫療任務等建議。

第六，有可能會在軍售上宣布讓台灣參與購買F-35戰機。雖然台灣不見得會馬上就買得下來，但擁有此一敏感的高科技武器有明顯的軍事同盟意味，同樣會讓北京氣得跳腳，也會在美國亞太盟國與其他國家引起熱烈議論。

第七，川普可能會以行政命令的方式將美國在台協會(AIT)升格，雖然其功能規模顯然會照舊，但宣布升格其外交層級，也是對北京的刺激，還能在台灣與美國掀起話題，拜登新政府與國會對此事阻力很小，美中恢復談判時也不會將此事列入優先事項。

川普最後在台灣政策上的瘋狂舉動會引發北京何種反應，當然會輕重有別，有些必須強烈反應。畢竟拜登政府上任後美中之間要處理的問題太多，北京必須視其嚴重程度而有所調整，以過去經驗來看，有些激烈反應無法對美國做的，可能會選擇向台灣施壓。例如《環球時報》胡錫進提到的戰機或導彈飛越台灣、軍機超低空掠過台北等做法，或是其他分析人士提到的導彈試射或在海峽中線進行大規模軍事演習，以及奪取外島等等。

(中時新聞網)