美國賓夕法尼亞州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）因確診2019冠狀病毒疾病，現正進行居家隔離。

目前為第2任期的沃爾夫說，他是在昨天例行性篩檢時發現確診。

沃爾夫透過聲明表示：「我沒有症狀，感覺良好。」「我遵照美國疾病管制暨預防中心（CDC）和衛生部的方針。」

沃爾夫說，州長夫人佛蘭契斯（Frances Wolf）也接受檢測，但尚未收到篩檢結果。兩人都在家隔離。（譯者：楊昭彥）1091210

(中央社)