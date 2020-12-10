美國賓州州長沃爾夫確診新冠肺炎 06:312020/12/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國賓夕法尼亞州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）因確診2019冠狀病毒疾病，現正進行居家隔離。 目前為第2任期的沃爾夫說，他是在昨天例行性篩檢時發現確診。 沃爾夫透過聲明表示：「我沒有症狀，感覺良好。」「我遵照美國疾病管制暨預防中心（CDC）和衛生部的方針。」 沃爾夫說，州長夫人佛蘭契斯（Frances Wolf）也接受檢測，但尚未收到篩檢結果。兩人都在家隔離。（譯者：楊昭彥）1091210 (中央社) #沃爾夫 #州長 #美國 #肺炎 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 才稱陸製新冠疫苗效力達97％ 印尼藥廠改口了 - 國際 拜登之子證實被川普政府查稅 與陸業務往來遭調查 - 國際 輝瑞疫苗出現2起不良例 英醫生建議過敏者別施打 - 國際 美大選安全港期限 川普難逆轉 - 國際大事 - 中國時報 研究發現這種飲料可改善運動表現 而非僅有鎮痛與提振精神 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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