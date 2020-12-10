加拿大央行維持利率不變 06:372020/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大央行周三（9日）宣布基準利率維持不變於0.25％，此決議符合外界預期，同時重申將維持現行量化寬鬆政策，藉此因應新冠疫情帶來的衝擊與不確定性。 加拿大央行在聲明中表示，他們將維持利率在歷史低水位直到2023年，按照他們預估，屆時新冠疫情帶來的經濟衝擊可望告一段落。 該央行表示，新冠疫苗問世是大好消息，令大家確信「疫情終有結束的一天」，但疫苗全球上市後的情勢發展仍充滿不確定性。 時隔11月 成都再爆疫情 屏東芭樂火龍果封櫃出口 農民鬆口氣 (工商 ) #全球 #加拿大央行 #新冠疫情 #利率不變 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣IRS、NDF 將集中結算 04:102020/12/09 金融．稅務 元月行情 東協、台股衝鋒可期 04:102020/12/09 投資理財 無視疫情風險 印尼地方選舉如期投票 20:592020/12/09 財經 疫情下新常態 D＆B籲企業數位轉型 04:102020/12/09 財經焦點 央行房市管制再說明 12/7前已申請貸款按舊制 20:292020/12/09 財經 雅茗11月營收1.45億元 年減幅度今年最低 15:522020/12/09 財經 投資級債收益王 金融債勝出 04:102020/12/09 投資理財 耶誕將至 天主教仁慈醫院點燈為疫情祈福 21:362020/12/09 寶島 渣打看疫後：全球經濟2022恢復正常 18:512020/12/09 財經 優先順位高收債 攻守兼備 04:102020/12/09 投資理財 新冠疫情大贏家 德媒：西方救經濟資金最後都流向中國 22:072020/12/09 兩岸 財經熱門新聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 疫情轟炸 謝金河爆台灣首贏大陸 狠甩三小龍 - 財經 陸商場女王揚言做出世界最好手機 上架3天僅賣88支糗爆 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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