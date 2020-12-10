加拿大央行周三（9日）宣布基準利率維持不變於0.25％，此決議符合外界預期，同時重申將維持現行量化寬鬆政策，藉此因應新冠疫情帶來的衝擊與不確定性。

加拿大央行在聲明中表示，他們將維持利率在歷史低水位直到2023年，按照他們預估，屆時新冠疫情帶來的經濟衝擊可望告一段落。

該央行表示，新冠疫苗問世是大好消息，令大家確信「疫情終有結束的一天」，但疫苗全球上市後的情勢發展仍充滿不確定性。

(工商 )