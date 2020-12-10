美國勞工部周三（9日）公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS） 顯示，10月職缺數經季調後增加15.8萬至665.2萬，不僅高於經濟學家預期的630萬，更創下三個月新高。

報告顯示，10月聘雇率從9月的4.2％降至4.1％，雖然高於新冠疫情爆發前的水平，但目前仍有高達百萬的美國勞工失業中。

其中以醫療照護與社工業的職缺數增加最多，至於職缺數減少最多的是金融、貿易與交通業。Jolts報告是聯準會用來觀察勞動市場變化的重要依據。

(工商 )