美國10月職缺數創三個月新高 06:372020/12/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部周三（9日）公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS） 顯示，10月職缺數經季調後增加15.8萬至665.2萬，不僅高於經濟學家預期的630萬，更創下三個月新高。 報告顯示，10月聘雇率從9月的4.2％降至4.1％，雖然高於新冠疫情爆發前的水平，但目前仍有高達百萬的美國勞工失業中。 其中以醫療照護與社工業的職缺數增加最多，至於職缺數減少最多的是金融、貿易與交通業。Jolts報告是聯準會用來觀察勞動市場變化的重要依據。 (工商 ) #職缺數 #三個月 #新高 #美國 #美國勞工部 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 財經要聞工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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