美國總統當選人拜登之子韓特（Hunter Biden）今(9日)透過拜登的政權交接團隊發布聲明，證實接獲通知，德拉瓦州檢察官辦公室正在調查他的稅務紀錄。韓特聲明指出，非常重視此事，相信透過專業客觀的審查，將證明他合法納稅。知情人士說，聯邦當局現在正在積極調查韓特的商業往來，他的父親拜登沒有被牽連。

美國有線電視新聞網CNN報導，據接受調查的兩名知情人士說，調查人員一直在研究多個財務問題，其中包括韓特及其同事在外國（主要是中國）的商業交易中，是否違反了稅收和洗錢法。

知情人士說，調查最早於2018年開始，早在巴爾（William Barr）成為美國司法部長之前。該調查的存在將立即檢驗拜登關於維持司法部獨立性的承諾。不過報導也指出，針對韓特的調查因司法部規定不得在大選前採取法律行動，避免造成引響大選的疑慮而暫停數月。

拜登團隊稍早也發布聲明表示，韓特最近幾個月以來面臨惡意的人身攻擊，拜登以韓特為傲。白宮與監督全美檢察長的司法部拒絕評論。

《紐約郵報》在大選前一個月爆料，韓特曾向烏克蘭商人介紹時任副總統的父親拜登，其中作為鐵證的通訊郵件也首次曝光；而韓特在成為該公司董事後，還接受該名該公司以每月5萬美元薪資做為報酬，此系列報導引起的「電郵門風波」，川普也藉此猛打拜登。

不過，《商業內幕》（Business Insider）等其他美媒質疑相關爆料真實性，特別韓特信件是否為真、該報如何取得相關韓特相關郵件；而最先自稱維修韓特蘋果筆電後，將其硬碟轉給川普密友朱利安尼的電腦維修老闆，面對媒體質問相關事件順序時，也無法給清楚交代。

(中時新聞網)