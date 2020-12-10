新北市三芝區位處偏遠，長年面臨人口老化和青年外移問題，又因當地醫療資源缺乏，「留守老人」連出門都是問題，42名平均70歲的歐巴桑們因而組成關懷獨老團，每日為長者送餐、打掃和陪伴，更媒合醫療資源幫他們健康檢查，與長輩建立超越血緣關係的親情，只盼這些老人能在愛與笑容中安養天年。

11月19日上午10點，本刊抵達三芝雙連安養中心，負責送餐的志工組長花秀珠早已在門口清點便當，餐盒上還詳細標明每位長輩的姓名與飲食習慣，確認無誤後便跳上她的紅色偉士牌，開始多年如一日的送餐之途。

記者跟隨花秀珠的腳步，只見她在一個又一個的山頭翻越馳騁，騎著紅色摩托的身影於一片綠意中更加醒目，她對每條道路和巷弄瞭然於心，總用最短的時間抵達目的地，並以嘹亮嗓音通知「便當來了！」藉機問候老人生活起居，長輩們都眉開眼笑迎接，總想塞水果點心給她，寵溺舉動就像見到自己的子女。

除了每日送餐，花秀珠還會藉機與長輩聊天談心，撒嬌耍寶取悅老人們。（圖／黃鵬杰攝）

而三芝地形遼闊，還有老人住在連機車都騎不到的山間小屋，花秀珠便帶著便當，在上下坡連綿的蜿蜒小徑步行，即使步道陡峻，稍有不慎便可能跌倒受傷，但花秀珠不論颳風下雨都堅持前往，因為對獨居長輩而言，送上門的不只是餐點，更是細緻入微的關懷與體貼。

據了解，獨老關懷隊由42名「歐巴桑」組成，負責送餐、發放物資和到府訪視，這些志工平均年齡逾七旬，年紀最大的則已超過80歲，連每日風裡來雨裡去的花秀珠都已經63歲，但她們不願被年紀和數字打倒，用服務延續燦爛青春。

志工們不求回報付出，卻也會面臨難言的委屈，另名志工組長林秀梅負責分配物資、定期探訪與量血壓，卻曾被懷疑關心是別有目的，還遇上子女惡言相向，或嫌棄送來的物資不夠「實用」，甚至有阿嬤聽信謠言，認為丈夫臥床是量血壓所致，讓志工們萬般無奈。

三芝區公所社會人文課長林立昉表示，老人們最需要的並非物資、而是陪伴，如今的志工多半已超過65歲，更有志工在服務的過程中受傷，期盼有新血加入，共同守護這些長輩，讓他們在愛與笑容中安養天年。

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(中時新聞網)