新北市三芝區位處偏遠，長年面臨人口老化和青年外移等問題，又因當地醫療資源缺乏，「留守老人」多半連出門都是問題，所幸有42名平均70歲的「歐巴桑」組成關懷獨老團，擔起每日送餐、發放物資和到府訪視的重責大任，只盼獨居長輩能在愛與笑容中安養天年。

據了解，三芝長年面臨人口老化問題，老年人口占全區人口的18%，青年人又因肩負經濟重擔而外出工作，加上醫療資源缺乏和經濟困頓等因素，目前共有65位獨居長者登記在案，這些「留守老人」們多半行動不便、難以出門，更常在陰暗老宅窩居整日，連講話的人都沒有。

三芝志工隊成立多年，區公所6年前又組建獨老關懷隊，負責送餐、發放物資和到府訪視，竟有42位「歐巴桑」爭相報名，這些志工平均年齡逾7旬，年紀最大的則已超過80歲，連每日風裡來雨裡去送餐的志工組長花秀珠都已經63歲，但她們不願被年紀和數字打倒，用服務延續燦爛青春。

三芝許多獨居長輩住在山間小屋，志工們便沿著上下坡連綿的蜿蜒小徑步行，不畏地勢陡峻前往探訪。（圖／黃鵬杰攝）

花秀珠早年經營花店，如今已將店交棒給年輕人，她平時與父親和高齡103歲的祖母比鄰而居，退休後的日子同樣充實忙碌，憑藉手工藝技術開班授課，還會彩繪圍籬美化環境，而她之所以志工隊堅持多年，則是因為兒時回憶，進而產生了對山區長者的同理心。

「我小時候跟阿公阿媽住在山上，知道那種環境有多不容易。」花秀珠提到，以前想買個冰棒，還要跑過長長的田埂才能找到商店，能體會長輩們購物不易的艱苦，這才不畏奔波勞苦而擔起送餐重任，只盼自己能豐富獨老者的餐桌和心靈。

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(中時新聞網)