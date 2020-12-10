三芝區公所關懷獨老隊由42名平均70歲的歐巴桑組成，不畏颳風下雨替獨居老人送餐、陪伴和聊天，用關懷豐富長者的餐桌和心靈，志工們也因此看盡人情冷暖，還曾目睹某位長輩生前困頓窘迫，仰賴護老團供給才能生活，過世後卻湧出大批親屬爭遺產，風光喪禮下的貪婪讓人搖頭。

志工隊組長花秀珠說，送餐其實並不簡單，許多長者隱居深山，平時只有志工前往探視，還有老人在家洗衣服時跌倒無人發現，志工送餐來才連忙扶起，每日訪視就猶如保險機制，總能在短時間內守護長輩健康，她也會藉機觀察老人的心情和狀況。

花秀珠提到，長輩每逢年節，常因子女未歸而心緒不佳，她便撒嬌耍寶以逗樂他們，也會詢問老人需要何種物資，再媒合各界資源以雪中送炭，而幸福的家庭總是相似，不幸命運卻各有坎坷，10載志工生涯也讓花秀珠看盡人情冷暖。

三芝許多獨居長輩住在山間小屋，志工們便沿著上下坡連綿的蜿蜒小徑步行，不畏地勢陡峻前往探訪。（圖／黃鵬杰攝）

「有一位阿公生前住在連屋頂都沒有的房子，死後卻一堆人拜，來搶他留下的土地。」花秀珠說，她曾為一位老先生服務多年，老先生曾在茶壇叱吒風雲，並賺進大把鈔票，但年少時輕狂而沒有積蓄，又無妻無子、沒人看顧，他不願進安養機構，年邁後只能在破舊房子勉強容身。

花秀珠回憶，房子屋頂由帆布勉強遮蔽，房內連廁所都沒有，老先生便溺都用尿桶解決，氣味讓人「永生難忘」，志工們擔心若將房子修繕完好，其家人恐將逼老人搬出，只能頻頻前往打掃整理，盼他住得舒服一些。老先生上月去世，原先不聞不問的家屬立刻蜂湧而出，等著瓜分他的遺產，風光喪禮下的貪婪讓人搖頭。

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(中時新聞網)