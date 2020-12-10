新北市三芝區位處偏遠，許多長輩因子女在外打拚而獨居，整天下來連講話的人都沒有，42名平均70歲的歐巴桑們因而組成關懷獨老團，每日為長者送餐、打掃和陪伴，無私付出卻得面臨死別悲痛和遭誤會的辛酸，志工們只能默默消化各種情緒，為視她們如親的老人繼續堅持。

三芝區公所關懷獨老隊組長花秀珠長期為獨居長輩送餐，多年陪伴使志工與老人建立超越血緣的情誼，長者甚至多次拿出自己的印章和存摺，央求花秀珠去郵局領錢或辦理瑣事雜務，完全的信任讓花秀珠無比感動，但相處時有多開心，分開那刻就有多悲痛。

「前一天看阿公還走在路上，突然說他不在了，好幾次都想放棄。」想起一張張和藹的笑臉，花秀珠頓時熱淚盈眶，她提到，日前送餐時看到長輩在散步，她殷殷叮囑要一路小心，下午就聽聞噩耗，還連續2天有長輩因車禍離世，驟然死別讓她難以接受，數度想離開崗位，但最終決定為視她如親的老人們繼續堅持。

志工們不求回報付出，卻也會面臨難言的委屈，另名志工組長林秀梅負責分配物資、定期探訪與量血壓，卻曾被懷疑關心是別有目的，還遇上子女惡言相向，或嫌棄送來的物資不夠「實用」，甚至有阿嬤聽信謠言，認為丈夫臥床是量血壓所致，讓志工們萬般無奈。

三芝關懷獨老志工隊不求回報付出多年，卻曾被懷疑關心是別有目的，只能自己消化難言委屈。（圖／黃鵬杰攝）

「我們好心幫老人家整理，他事後卻說地契什麼不見，意思是我們拿的。」林秀梅說，部分長者因體能退化而無法整理家務，環境髒亂幾乎無立足之地，她不忍老人居於垃圾推中，在取得同意後幫忙大掃除，多位志工更因此起嚴重紅疹，事後卻被誣指為小偷，志工們也只能默默消化各種辛酸。

三芝區公所社會人文課長林立昉表示，老人們最需要的並非物資、而是陪伴，如今的志工多半已超過65歲，更有志工在服務的過程中受傷，期盼新血加入，共同守護這些長輩，讓他們在愛與笑容中安養天年。

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(中時新聞網)