美國國務卿蓬佩奧今天指控，許多美國大專院校遭中國收買，自2013年以來至少收受13億美元。他說，這些學校為了避免惹北京不高興，實行自我審查，並點名美國麻省理工學院。

美國行政部門近期加大對中國制裁與批評力道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天上午以中國對美國國安與學術自由帶來的挑戰為題，於喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）發表近20分鐘演說。

蓬佩奧表示，美國校園內部分中共受害者為無辜中國人民，但中國不只鎖定自己人，他們也想影響美國學生、教授與學校行政人員。學術機構之所以甚少批評北京明目張膽的竊盜與侵犯自由行徑，甚至實行自我審查，往往是因為害怕冒犯中國。

蓬佩奧舉例，麻省理工學院（MIT）對於請他到校園內發表中國挑戰演說不感興趣，MIT校長芮夫（Rafael Reif）暗示指出，他的發言主張可能會冒犯校內中國學生與教授。「但事實絕非如此，（我的）發言要保護的正是這些人，是要保護他們的自由。」

蓬佩奧指出，屈服於所謂「傷害（中國人民）感情」之說，只是落入中共圈套，這是北京面對各國正當批評聲浪的一貫回應；他說，外界不該允許中共把「政治正確」當成武器，攻擊美國自由，也不該讓種族歧視或「恐華」等不實指控，淹沒揭露中共行徑的努力。

他說，美國校園時常出現噤聲與言論審查現象，背後驅使者就是中共，而追根究柢就是許多大專院校都遭北京收買。

蓬佩奧指出，美國教育部近幾年發現，2013年以來學校估計向中國收受約13億美元（約新台幣374億元）；這僅是已知的部分，還有許多學校並未報告正確金額，例如美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）。

蓬佩奧質疑：「究竟這些學校還會因為受中共資金著迷（hooked on），做出多少錯誤決定？他們還會拉攏或噤聲哪些教授？他們會忽視哪些竊盜與間諜行動？這些作為能帶來何種商業交易？」

蓬佩奧強調，不能讓暴虐政權竊取美國財產、建築軍事力量、洗腦美國人民，或是收買教育機構來掩蓋他們行徑，也不能讓中共損壞美國學術自由。他呼籲全美院校學生與行政人員，監督學校與中共達成的協議，對詐欺與竊盜行為有所警覺，也敦促學術界拒絕中共金錢誘惑。

(中央社)