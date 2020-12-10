小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】人權日總統喊Upgrade 民團轟倒退

今天是國際人權日，朝野皆高舉人權至上，卻呈現對立訴求。監察院國家人權委員會今將舉辦「人權阿普貴（Upgrade）」活動，邀請蔡英文總統致詞。同一時間，在立法院外，卻有民團聚集怒嗆政府「人權倒退」。精神科醫師蘇偉碩昨感慨表示，最基本的人權是要讓人民遠離恐懼，然而現在「吃」令人害怕，發表意見也令人害怕。

【2】軍備局大樹廠閃燃3傷 勒令停工

軍方又出狀況，今年3月中科院大樹廠才發生2死2傷工安意外，事隔約8個月，國防部軍備局205兵工廠光復營區9日上午執行「天弓2型飛彈」鋁粉預混作業時發生塵爆閃燃，導致3人受傷送醫。國防部表示已成立專案小組調查；高雄市勞工局勞檢處則勒令廠區停工，進一步追究肇災責任。

【3】輝瑞警告 明年難供美更多疫苗

美國總統川普簽署行政命令，確保政府採購新冠疫苗優先提供國民接種，之後再助他國；川普親自主持「疫苗峰會」，討論疫苗分發問題。不過，即將取得新冠疫苗緊急上市許可的輝瑞藥廠警告，明年6月底或7月初前，該廠無法再提供美更多疫苗，因其他國家已將剩餘產能搶購一空。

【4】新北進口豬 須公開檢驗報告

新北市長侯友宜反萊豬，9日公告9大類業者在明年元月起，使用進口豬業者，在食材登錄平台須檢附萊劑檢驗報告供消費者查詢，等於強制要求業者將進口豬肉送驗並標示是否含萊，否則開罰10萬元；如果登錄不實，最高可處400萬元罰款。

【5】田馥甄交律師處理演出如常

田馥甄（Hebe）9月風光在台北小巨蛋舉辦4場「一 一」演唱會，9日被爆與前東家華研國際鬧出錄音版權糾紛，她所屬「樂來樂好」昨下午回應：「所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權。」疑似惹火了華研，晚間再度炮轟田馥甄違背合約的不誠信行為，希望演唱會主辦方何樂音樂公司、樂來樂好公司及藝人出面協商，「而不是透過媒體自曝其短。」雙方似乎已撕破臉。

(中時新聞網)