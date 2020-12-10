矽晶圓大廠環球晶（6488）公司將在今（12/10）下午3時，針對董事會決議通過收購Siltronic AG的重大決議同時舉行中、英文線上法人說明會。

109年上半年的獲利，董事會決議擬配發8元現金股息。除息交易日訂在2021年的元月21日。

公司在周四清晨5時32分許，公布董事會決議通過收購Siltronic AG的重大決議如下：

A.併購目的:

環球晶圓與Siltronic結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益

B.併購後預計產生之效益:

1. 預計產生之綜效將為環球晶圓之股東及客戶創造正面價值

2. 強化產品組合

3. 進一步強化財務與營運能力以及業務規模

4. 更廣泛的客戶群

C.併購之對價種類及資金來源:

自有資金與銀行貸款。

D.換股比例及其計算依據:

每1股支付現金歐元125元，收購Siltronic流通在外股份

(工商 )