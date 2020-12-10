成長背景、工作性格、生活風格不一樣的人，對咖啡的喜好亦完全不同。專業諮商心理師林萃芬在《從習慣洞察人心》一書中提到，愛喝什麼類型的咖啡跟人格特質的關聯，從內向、外向、完美主義、溫暖、敏感、喜愛社交等不同角度享受探索的樂趣。自己跟周遭人喜歡喝什麼類型和口味的咖啡呢？不管想進一步認清自己，或是想更深一層了解別人，都不妨從咖啡中研磨出自己和對方的生活哲學。以下是重點書摘：

由於我自己是個每天都需要喝杯咖啡的人，因此，常常有機會觀察別人喝咖啡的口味和生活哲學之間的連帶關係。我發現，成長背景、工作性格、生活風格不一樣的人，對咖啡的喜好亦完全不同，有人講究咖啡豆的品質和風味，有人愛喝黑咖啡，有人只喝低咖啡因的咖啡，有人堅持喝虹吸式酒精燈煮的咖啡。有趣的是，他們的生活哲學幾乎和他們所選擇的咖啡口味不謀而合。

喜歡黑咖啡的人，大多偏好簡單的口感。(示意圖/Unsplash)

【喝黑咖啡的人】個性較為直來直往、做事重視效率

愛喝黑咖啡的人喜歡簡單的口感，特別是苦澀回甘的口感，個性上相對獨斷一點。如果偏愛曼特寧等重烘培咖啡口感的人，個性較為激烈、衝動一點。偏愛酸味、果酸味口感的人年齡多半比較年輕。而不少年長者較偏愛厚實、可以在嘴巴裡回味很久的咖啡。

【喝調和式咖啡的人】個性上比較享受安逸，不愛勉強自己吃苦

喜歡嘗試不同品種咖啡豆混合成調和式咖啡的人，由於調和式咖啡喝不出每種咖啡豆獨特的口感，個性上喜愛嘗試新鮮事物、想像力較豐富，也相當熱衷於交朋友，但有時會有點孩子氣。會點調和式咖啡的人，多半不喜歡太苦、太酸的口感，個性上比較享受安逸，不愛勉強自己吃苦。

【喝即溶咖啡的人】隨遇而安，較不善於事前做好規劃

一般來說，喝三合一即溶咖啡的人很少是為了品嚐咖啡的香醇，多半是為了提神的目的。所以，喝三合一即溶咖啡者的生活態度，就像他選擇的咖啡一樣，屬於實用派。他們無論做任何事情都希望能夠立刻看到結果，至於結果完不完美，則不會那麼在乎，有時甚至會為了爭取速度而犧牲品質。

【喝虹吸式酒精燈咖啡的人】堅持自己一貫的做事方式，非常注重做事的過程

喜歡喝這種咖啡的人，多半也很堅持自己一貫的做事方式，非常注重做事的過程，倘若過程讓他覺得有瑕疵，那就算結果圓滿完成，他們依然覺得不完美。不過，在這個變化快速的時代，如果太堅持自己一貫的做事方式，而不知隨著時代的變遷適時調整，就很容易成為別人眼中固執沒有彈性的人。

【喝濃縮咖啡的人】個性比較果斷，追求味道強烈的人生

喜歡喝濃縮咖啡的人，無論做什麼事情都要轟轟烈烈的，他們的感官需求似乎比較強烈，咖啡要喝最濃的、酒要喝最烈的、菜要吃最辣的，不然就不過癮。為了追求味道強烈的人生，喝濃縮咖啡的人常常會從最少的資源中爆發出最大的力量，也因此，他們的腳步總是走得比別人快，生活亦過得比別人濃烈。對他們來說，人生就像濃縮咖啡的味道一樣，又濃又苦。

【喝拿鐵咖啡的人】個性通常比較溫暖，樂於助人

喝咖啡喜歡加奶加糖的人，個性大多偏向溫和、隨和，尤其是喜歡欣賞美麗咖啡拉花的人，不少是屬於浪漫主義者，注重美感及氣氛。愛喝拿鐵咖啡的人，樂於花自己的時間幫助別人，不過，如果花太多時間在別人身上，有時反而會疏於照顧自己。

【喝卡布奇諾咖啡的人】較講究生活品味，希望人生能過得多彩多姿

在咖啡和牛奶的比例上，拿鐵咖啡的牛奶比例比較多，而卡布奇諾(Cappuccino)的咖啡比例較多，濃濃的咖啡上打上綿綿的奶泡，再撒上肉桂粉，口感層次多元。所以，喜歡喝卡布奇諾咖啡的人，較講究生活品味。可別小看一杯小小的卡布奇諾，裡面的滋味可多了，有肉桂、乾檸檬片、以及鮮奶泡混合咖啡的香味，就像卡布奇諾富含多種滋味一般，喜歡喝這種口味咖啡的人也希望人生能過得多彩多姿，讓人回味無窮。

【喝用電咖啡壺咖啡的人】在別人需要幫助適時伸出援手，不會見死不救

在許多大辦公室裡，經常可以看到咖啡上癮族用電咖啡壺煮一大壺咖啡，不但自己想喝的時候隨時可以享用，還能分享給其他跟自己一起同甘共苦的夥伴們。通常會將好東西跟好朋友分享的人，在別人需要他們的時候多半也會適時伸出援手，不會見死不救。回想多年前在美國遊學時，就經常受到電咖啡壺族的熱情照顧，每當我唸書唸到精神不濟，就會有同學適時遞上一杯咖啡，當時真的覺得對方是日行一善的童子軍，心中充滿無限的溫暖與感激。

喜歡從磨豆開始煮咖啡的人，個性往往比較獨立。(示意圖/Unsplash)

【自己磨咖啡豆的獨立派】個性都很獨立，事必躬親不喜歡假手他人

喜歡自己磨咖啡豆的人，一般個性都很獨立，在日常生活當中，他們幾乎每件事都喜歡享受DIY自己動手做的樂趣，從粉刷牆壁、整理花園到修理汽車，他們都要事必躬親，不喜歡假手他人。而他們之所以如此努力幹活，除了享受DIY的樂趣外，最主要的原因是覺得「只有自己可以把事情做好」，沒有任何人可以取代他們，可說是天生的勞碌命，好在他們也任勞任怨，不會邊做邊罵。

【喝低咖啡因咖啡的人】在意細節的完美主義者，較容易感到憂慮

喜歡喝低咖啡因咖啡的人，大都非常注重身體健康，他們雖然喜愛咖啡的味道，卻不願冒任何一點生命風險，只好選擇有味道而無本質的低咖啡因咖啡。類推到他們的行事風格也是屬於會避開風險，不喜歡生活中發生任何不好的後果，在意細節的完美主義者，有時可能過於拘泥細節，加上試圖控制事情的發展，因此較容易感到憂慮。

對咖啡的喜好也會隨著心境而改變。只要在啜飲時感到舒適，就是最適合的口味。(示意圖/Unsplash)

心境轉變咖啡選擇跟著改變

心理學家德瓦斯拉強調，個性與咖啡類型並非完全畫上等號，習慣喝黑咖啡的人，有時候也可能會嘗試簡單的即溶咖啡，更有不少人習慣數種咖啡交替著喝。

以前我是卡布奇諾的愛好者，無論走到世界哪個角落，都會點杯香香濃濃的卡布奇諾，邊喝邊瀏覽周遭景物，抱持的生活哲學是：既不想為工作犧牲一切，更不愛嚴肅度日，人生以快樂為目的。但慢慢的，我發現自己的心理狀態有些改變，現在我比較偏愛單一咖啡豆煮的咖啡，喜歡簡單純淨的口感。再者，隨著年齡的增長，我已經不能像以前一樣愛什麼時間喝咖啡都可以，晚上以後就要克制想喝咖啡的欲望，以免干擾睡眠。

除了需要考慮生理狀況外，我也覺察到，自己會依據現實需要、心情轉換來點杯咖啡，以滿足身心的需求。沒想到咖啡的影響力這麼大，能為我們的人生製造酸、甜、苦、澀各種不同的滋味。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)