文曄(3036)11月營收雙增，創下歷史單月新高，展望第四季，手機需求可望抵銷消費性電子等產品下滑壓力，文曄營收有機會挑戰雙位數增長。

文曄11月自結合併營收約391億元，較10月合併營收增加約13%，與去年同期營收相比增加約17%，刷新單月營收歷史紀錄；累計1至11月合併營收約3,178億元，與去年同期相較年增率約達3%。

展望第四季，文曄看好手機需求熱絡，將抵銷消費性電子等下滑壓力，預估單季營收將介於970~1030億間，約當季成長6%~12%之間與年成長0%~6%之間，毛利率介於2.75%~2.95%之間，營業利益率則介於1.35%~1.55%之間。

另外，由於全球最大半導體通路龍頭艾睿(Arrow)旗下的亞太集團(Arrow Asia PAC)，被美方列入軍事最終用戶(MEU)實體清單，後續恐須獲美國政府許可，才能出貨給終端客戶，故屆時台灣半導體通路廠可望受惠，文曄轉單效應可期。

文曄第三季合併營收約為918億元，合併營業利益約14億元，合併稅後淨利約11.5億元，年成長約41%，創單季歷史新高，每股獲利約為1.46元。

(時報資訊)