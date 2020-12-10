金管會開放辦理機器人理財業務迄今已滿3年半，隨著各家業者陸續開辦、參與投資人數已見穩健增加，截至2020年11月底已有13家業者開辦，共8萬1512人參與、管理資產規模達22.97億元。金管會表示，將研議是否放寬作業程序，以利未來業務推展。

金管會2017年5月開放金融機構辦理俗稱機器人理財的「自動化投資顧問業務」，截至11月底共有復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧、鉅亨投顧、先鋒投顧、阿爾發投顧、王道銀、兆豐銀、國泰世華、永豐銀、華銀及一銀等13家業者開辦業務。

據金管會統計，今年已新增4家業者開辦機器人業務，隨著開辦業者增加，截至11月參與機器人理財投資人數已達8萬1512人，較去年底僅3萬2554人躍增1.5倍，總計管理資產規模達22.97億元，亦較去年底10.3億元跳增1.23倍。

在金管會的「資本市場藍圖」中，亦規畫協助投信投顧業者業務科技化發展、檢討推動人工智慧（AI）理財。針對業者建議放寬相關作業程序，使機器人理財執行更簡便，金管會對此表示將繼續研議放寬可行性。

(時報資訊)