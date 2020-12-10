封測龍頭日月光投控(3711)受惠封測業務轉強、電子代工（EMS）業務暢旺，2020年11月合併營收連7月「雙升」、以506.64億元連4月改寫新高。在2大業務動能暢旺及併購效益挹注下，美系外資看好日月光投控第四季成長動能可望優於預期。

日月光投控公布11月自結合併營收達506.64億元，較10月479.14億元成長5.74％、較去年同期384.56億元成長達31.75％，連4月改寫歷史新高。累計前11月合併營收4266.8億元，較去年同期3744億元成長達13.96％，續創同期新高。

觀察日月光投控11月各業務概況，封測與材料業務營收242.86億元，較10月230.75億元成長5.2％、較去年同期228.38億元成長6.3％。EMS業務營收274.3億元，較10月258.02億元成長6.31％、較去年同期162.24億元成長達69.07％。

日月光投控法說時預期，第四季封測業務營收及毛利率，將與上半年平均678.63億元、20.94％相當。電子代工第四季營收季增率，將與第二季及第三季平均27.6％相當，營益率將略優於第二季及第三季平均3.8％。

法人以此推估，認為日月光投控第四季封測營收將出現小幅「雙降」，但EMS業務受惠旺季需求暢旺拉抬，營收可望維持雙位數「雙升」強勁動能，使集團營收將季增達高個位數百分比，續創歷史新高。

而日月光投控旗下環旭電子12月1日完成歐洲第二大EMS公司Asteelflash Group收購案，美系外資看好可望進一步增添日月光投控第四季EMS業務成長動能，使日月光投控第四季營收成長動能有望優於法說預期。

日月光投控執行長吳田玉先前指出，新冠肺炎疫情打破20年來經濟成長率與電子產品的需求差距，目前半導體供應鏈產能全數滿載，所有封測產能均吃緊、且持續接獲新需求，預期至少將供不應求至明年第二季，對明年產業景氣從「審慎樂觀」轉為「樂觀」。

(時報資訊)