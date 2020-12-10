德系進口高級車品牌於年底前接連發表首款電動車；台灣奧迪宣布首輛純電車款Audi e-tron登台，且攜手國內多家充電營運夥伴並與政府單位展開三方合作，提供多元化充電服務網路，共創電動車友善環境。

迎接純電世代來臨，Audi e-tron宣布正式在台上市，建議售價304萬元起。此為四環品牌首度進軍純電車市場，以SUV和Sportback雙車款及55 quattro與50 quattro雙動力編成，提供多元的電動車選擇。

對台灣奧迪而言， 打造e-tron純電生活圈是品牌電動車發展策略的目標，台灣奧迪總裁Matthias Schepers提到，順應全球汽車產業邁向純電化的發展趨勢，未來不僅將持續引進更多純電車款，並且會與各界密切合作打造電動車友善環境。

台灣奧迪打造電動車友善的純電用車環境，自去年起即超前部署，積極佈局多元化充電網絡。針對「家用充電」、「目的地充電」與「高效充電」等三大面向的充電服務，整合多方資源以尋求最適合台灣電動車車主的充電環境。

在「家用充電服務」方面，Audi選擇與台灣本土公司拓連科技合作；「目的地充電服務」方面，Audi e-tron的充電規格除可相容全台近千座的公共充電裝置外，台灣奧迪並與拓連科技與華城電機合作，透過策略聯盟串聯拓連Noodoe EV環島充電網及華城電機旗下EValue充電據點，鎖定全台百貨公司、飯店停車場等場域以及相容近千座公用充電站。「高效充電服務」部分， 台灣奧迪聯合新充電合作夥伴EV OASIS加入Audi充電服務行列中。

此外，台灣奧迪也攜手Audi極速充電站合作夥伴飛宏科技，以及瑞典工業設備領導品牌ABB，加上專業綠能團隊-東陽能源科技公司，共同與多個政府機關接洽，期盼透過合作方式計畫設立高效充電示範站。

先前，台灣保時捷也正式推出品牌首部純電跑車Taycan車系。承襲經典的設計以及保時捷純正跑車靈魂，進入全新世代。台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，自2018年成立以來即開始為Taycan的到來進行規劃，2020年是一個重要的里程碑。

(時報資訊)