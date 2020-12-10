金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年10月稅前獲利239.6億元，月減0.4％、年減16.1％，累計前10月稅前獲利2725.3億元、年減13.5％，較前三季13.2％略增。其中，海外分行10月稅前獲利衰退幅度雖見收斂，惟累計前10月稅前獲利仍較去年同期腰斬。

國銀10月稅前獲利以中國大陸分行達4.6億元，月增達58.9％、年增2.5％最強，國際金融業務分行（OBU）74億元，雖月減18.4％、仍年增2.7％。海外分行22.2億元，月增達87.1％、仍年減18.6％，國內總分行138.8億元，月增2.7％、但年減達23.7％。

累計國銀前10月稅前獲利，以中國大陸分行達46.4億元、年增達24.4％最強，OBU以869.3億元、年增2.1％居次。國內總分行1632.4億元、年減14.5％，衰退幅度較前三季13.5％擴大。海外分行177.2億元、仍年減達49.7％，但衰退幅度較前三季52.3％收斂。

銀行局官員分析，新冠肺炎疫情造成今年資本市場波動劇烈，使國銀金融資產處分利益縮水。就前10月國內總分行而言，雖然利息淨收益年增173億元、提列呆帳及承諾保證費用年減123億元，但投資及其他淨收益年減達576億元，致使整體獲利仍年減276.7億元。

國銀截至10月底總放款餘額31.24兆元、月增達1381億元，逾放金額777億元、月增37億元。逾放比0.25％，月增、年增0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率553.5％、月減26.3個百分點、年減35.74個百分點，但整體備抵呆帳提列情況仍維持較高水準，仍屬穩健。

對於10月放款餘額大增，銀行局官員表示，主因國內總分行放款月增逾2200億元帶動，其中以個人授信增加逾900億元最多、民營企業居次。不過，其他分行放款均見減少，海外分行月減468億元、OBU月減342億元、中國大陸分行月減24億元。

(時報資訊)