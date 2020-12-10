籍姓男子（白衣）9日下午前往醫院急診就醫，離開前由友人駕駛的紅車、白車接應，其一名男友人暫時扣住警察行動，籍男趁隙逃逸。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

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新竹縣警察局竹北分局員警9日下午戒護籍姓槍砲毒品通緝犯就醫時，未料籍男女友及友人竟在場醫院內埋伏接應，籍男趁就醫完畢將移送地檢署前，藉機與友人攀談，籍男趁機推開警察跳上友人的紅色車輛，一路往北部竄逃。警方掌握籍男逃脫的車籍資料，發現一行人自竹北一路往桃園龍潭行駛，最後將紅車棄在桃園大溪，再換乘另輛小客車朝北上逃亡。

據了解，籍姓男子曾有販毒以及擁槍枝前科，2016年間犯下縱火案遭判刑3年7月，因未到監服刑而遭通緝。籍男8日晚間在竹北市街頭被員警識出而遭逮捕，因夜不偵訊而入所。

9日下午，籍男聲稱「心臟痛」而倒地，透過2名員警戒護前往東元醫院急診。而在就診完畢要離開時，其中一名警察去開車，僅另名警察單獨戒護籍男，同時間出現一白一紅的車輛停放在急診室外頭，籍男上前趴在紅車上與車內女性友人攀談。

未料，車內的另位男性突然衝下車壓制住單獨戒護的男警，籍男趁隙跳上紅車逃獄。遭壓制住的員警雖立刻甩開束縛衝上前，但雙腳跑不贏四輪，另外，壓制員警的男性則趁員警追紅車時，坐上白車逃逸成功，警察一個都沒逮到。

籍男逃脫後，警察立即回報發生劫囚事件，警方漏夜掌握籍男逃脫車輛資訊，發現籍男所乘坐的紅車自竹北一路駛向桃園龍潭，更將車輛棄置在桃園市大溪區的石園路上，在該處換乘另輛車，疑似往新北市鶯歌區逃逸。

竹北分局長王立德10日清晨受訪時指出，接應彭男約有4人，警方均已掌握其身分。王立德也表示，由於籍男就醫時打針，當時手銬暫時解開，腳鐐則無，而至於籍男如何與友人聯繫，在急診室外與友人距離是否太近等，也會檢討相關疏失。

竹北分局9日晚間發生通緝犯脫逃案，警方漏夜緝捕。（莊旻靜攝）

據了解，紅車為籍男女友所有，疑一手策畫接應案，兩車往北逃逸，紅車則於桃園龍潭扣回，警方也掌握4人身分、資料，將全力緝捕。

(中時新聞網)