新竹竹北分局2員警9日戒護1名在當地擁槍自重的大毒梟就醫時，遭嫌犯女友與友人串通，在醫院外推倒壓制員警後脫逃，剛上任的新竹縣警局長吳敬田震怒，要求全力緝捕。警方已出動百名警力四處布線，據了解，該通緝犯是名毒梟，勢力龐大，在當地惡名昭彰，先前因擁槍、縱火各被判刑1年7個月、3年7個月遭通緝，8日晚間被逮後，9日上午時狂喊自己「心臟痛」，在戒護送醫途中藉機逃脫。

該通緝犯為籍姓男子，8日晚間在竹北街頭遭警方逮住，因夜不偵訊而入所，他9日下午稱「心臟很痛」，疑似心臟病發，在2名員警戒護下前往東元醫院就醫，就診完畢要離開時，其中1名警察先去開車，另名警察單獨戒護下，他的3名友人假借探望，1名友人趁機抵住員警，讓他趁機跳上早已準備好的汽車逃離。

根據《ETtoday》報導，該籍姓男子是當地惡名昭彰的擁槍大毒梟，曾因私自擁槍遭判1年7個月，2016年再因縱火案遭判3年7個月，兩次皆未報到服刑而遭通緝；警方好不容易在8日抓到人，沒想到他早已佈局逃脫；警方目前已掌握他逃脫車輛資訊，全力緝捕歸案。至於籍男如何聯繫友人脫逃、戒護過程是否有無疏失，警方也檢討中。

(中時新聞網)