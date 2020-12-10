冷冬時節，吃上熱騰騰的火鍋，堪稱一大享受，但一般人認知火鍋熱量高，嗑完一鍋恐「肥度（肚）破表」。其實只要做對幾件事情，火鍋也能吃得美味又健康。

時序進入12月中旬，隨著入冬首波冷氣團南下，「沒有最冷，只有更冷」，這時吃火鍋不僅暖胃、更暖心。但火鍋要怎麼吃，才能吃得「沒有罪惡感」，甚至一星期吃上3次都沒關係。根據《聯合新聞網》報導，營養師劉怡里指出，只要把熱量控制在777大卡左右，既吃得健康又不怕發胖。

劉怡里強調，吃火鍋最重要的一件事就是湯底，熱量在200大卡內最好，如昆布鍋或泡菜鍋；醬料最好控制在50大卡，如蘿蔔泥或洋蔥，再搭配青蔥（抗氧化），沙茶醬則不推薦。

《中時新聞網》提醒，除了上述事項，火鍋料也很重要，炸豆皮、油豆腐、百頁豆腐等，都是高熱量、高脂肪、高鈉的代表性食品，吃太多恐導致代謝症候群，建議搭配新鮮蔬菜。

另外，吃的順序也很重要，先從油脂少的食材開始，如蔬菜、菇類，接著再吃含蛋白質的魚、肉、蛋，加工類的燕餃、貢丸等放最後。火鍋煮到差不多了，湯裡面的鈉離子、鉀離子過高，最好也不要喝湯。

最後，火鍋千萬不要配汽水、可樂！因火鍋水分多，容易升高胃部壓力，使食物逆流回食道，要是再搭配汽水、可樂，氣體及糖分會刺激胃酸大量分泌，容易引起胃食道逆流。

(中時新聞網)