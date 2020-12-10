東北季風影響，氣象局今天持續發布北北基大雨特報，周日(13日)強冷空氣報到，接近大陸冷氣團強度，全台將一直冷到下周三(16日)，北臺灣從20度驟降到15度，中南部從30度降至17度，花東17度，空曠地區溫度更低，未來一周北臺灣持續是陰天有雨的天氣。

基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生。(氣象局)

氣象局表示，東北風影響，今天基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生，中南部多雲偶見陽光。冷空氣今天到周六(12日)稍減弱，氣溫略回升，南部回到白天暖熱高溫30度，北臺灣因為下雨回溫有限，還是濕涼約20度；降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大臺北山區有局部大雨。

氣象局表示，周日（13日）東北季風增強、下周一至下周三（14至16日）受東北季風影響，各地天氣轉冷，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團強度，屆時北臺灣低溫僅15、16度，中南部及花東17、18度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫更低，須做好保暖；北部、東半部及恆春半島有雨，其中基隆北海岸、東北部及大臺北山區降雨明顯且持續，其他地區多雲。

氣象局提醒，未來一周北臺灣持續是陰天下雨的天氣，連日降雨土壤含水量已高，前往北臺灣山區須注意坍方及落石，行車用路務必特別小心。

(中時新聞網)