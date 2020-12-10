「機器人理財」在台灣叫好不叫座，金管會擬再鬆綁，讓「機器人」更靈活！金管會最新發布的「資本市場藍圖」正計劃協助投信投顧發展機器人理財業務，金管會證期局官員指出，現在的機器人理財「自動再平衡機制」限制多，未來會朝二大方向來鬆綁，一是「投顧服務的加值」、二是「全權委託的簡化」將門檻從500萬元調降。

據證期局統計，截至2020年11月底，國內僅有13家業者開辦機器人理財業務，包括復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧、鉅亨投顧、先鋒投顧、阿爾發投顧、王道銀行、兆豐銀行、國泰世華、永豐銀行、華南銀行和第一銀行，投資人數約8萬1,512人、資產規模僅22.97億元。

證期局指出，金管會在2017年8月10日就已開放投顧事業透過演算法以自動化工具提供投資顧問服務，也就是「機器人投資顧問」（Robo-Advisor）業務，規定投顧在一定條件下可以用電腦自動為客戶執行「再平衡交易」。

官員舉例，所謂投顧架構下的「再平衡交易」就是客戶下單時，約定股債比要維持「六比四」，未來隨著市場變動，股債比變成「七比三」的時候，機器人就要自動做「再平衡」重新把股債比調回六比四。

但投顧業者反應，現行法規下，再平衡只能照客戶原先約定的股債比去調整，比如說當初約定六比四，就只能回到六比四，但隨著市場變化，六比四的股債比也許已不合時宜，應該放寬讓機器人去判斷，即放大操作範圍、讓機器人有更多操作空間，但若是機器人要能靈活操作，就已跨入「全權委託」的業務範圍，那麼現行法規規定全委最低委託門檻是新台幣500萬元，會悖離了機器人理財的客群，因為機器人理財的客群多半是小資族、年輕人。

證期局官員指出，現已請投信投顧公會研議、借鏡國際，修正現行法令規範放寬自動化投資顧問服務執行再平衡交易之規範，方向一是「投顧服務加值」、方向二是「全委簡化」，調降全委500萬門檻，讓機器人能幫小資族理財。

證期局官員表示，將視業務發展或實務作業困難部分，滾動式研提解決方案或檢討進行法規修正。

(工商 )