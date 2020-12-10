遠傳(4904)宣布，將成為2021臺北市府跨年盛典的最大贊助商，連續兩年支持國際關注的跨年晚會，由於今年是5G商轉首年，遠傳特別在周遭提供較往年多2倍的網路數據傳輸容量，且遠傳friDay影音App是今年獨家提供多視角(Multi view)功能的跨年晚會轉播平台。

遠傳電信策略規劃暨品牌管理處副總經理陳萍坽表示，身為「臺北最High新年城-2021跨年晚會」的合作夥伴，遠傳電信全心全力投入，在與必應創造歷經上百次的技術討論、測試後，遠傳將運用5G的技術能量，讓觀眾享有5G絕佳的影音觀賞體驗，以目前的籌備計畫來看，今年的跨年晚會轉播元素豐富、畫面視覺變化多端，堪稱跨年晚會轉播17年來的最大幅度升級。

遠傳表示，為了讓跨年活動現場的遠傳用戶擁有最佳的行動網路服務，遠傳將在市府前廣場、仁愛路四段的路燈加裝4G與5G的基地台，提供跨年夜市府前熱區較往年多2倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的4G與5G網路訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話。

遠傳friDay影音App是今年獨家提供多視角(Multi view)功能的跨年晚會轉播平台，直播六小時不間斷的實況節目，觀眾透過手機就能同時擁有多個視角，隨時點看不同的畫面，任意切換最愛明星的角度，還能透過遠傳friDay影音隨選回放畫面，重溫自己喜愛的節目內容。

另外，遠傳搶攻數位匯流成效逐漸浮現，日前遠傳friDay影音直播韓國音樂盛事2020 Mnet Asian Music Awards(2020 MAMA亞洲音樂大獎)，總收視突破200萬人次，創下平台直播演唱會的紀錄，單日新增3.6倍的新註冊會員數，帶動當日全體觀看會員數成長6.7倍，更帶動遠傳friDay影音App下載也較平日增加近10倍，創下蘋果App Store娛樂類下載榜第一名的佳績。

(時報資訊)